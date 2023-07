Editora lança concurso “Escritores Bicho do Paraná”

A Editora ABC Projetos, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e em parceria com as empresas AP Winner, Paccar Financial, Belgotex do Brasil e Colégio Sepam, lançou na terça-feira (27) a primeira edição do concurso “Escritores Bicho do Paraná”, que selecionará até 20 textos literários inéditos de autores paranaenses e dirigidos ao público infantojuvenil.

Os textos darão origem a e-books ilustrados, que serão disponibilizados gratuitamente para leitura através da “Biblioteca Virtual Bicho do Paraná”, em fase de construção pela editora. “Nossa proposta é criar oportunidades para novos escritores e para aqueles que já possuem trajetória na área poderem editar suas obras inéditas, mostrando a rica produção literária paranaense”, explica a diretora da ABC Projetos, Alessandra Bucholdz.

Somente escritores maiores de 18 anos nascidos no Paraná ou que residam no Estado podem enviar seus textos para participar do edital. O prazo para inscrição vai até o dia 15 de agosto. A seleção será realizada por uma curadoria composta por três profissionais especialistas em literatura, considerando a qualidade literária, criatividade e originalidade. Os textos devem ter entre 6 mil e 8 mil caracteres, podendo ser no formato de prosa ou poesia.

Para ilustrar as obras, a editora ABC Projetos contratará ilustradores também paranaenses. Todos os custos de produção, envolvendo revisão, ilustração, projeto gráfico, editoração eletrônica, ficha catalográfica e encomenda de ISBN ficarão a cargo da editora. Os autores poderão disponibilizar os e-books em outras plataformas ou imprimi-los para venda. As obras ficarão licenciadas para disponibilização gratuita na Biblioteca Bicho do Paraná por um período de 120 meses.

Biblioteca virtual

Além das obras, a Biblioteca Virtual Bicho do Paraná tem como objetivo apresentar ao público quem são os autores paranaenses. Todos os escritores que tenham suas as obras disponibilizadas na biblioteca virtual terão conteúdos sobre seu perfil divulgados na plataforma.

Através do site ainda será possível acessar mini oficinas de produção literária e contação de histórias. O site está sendo produzido com tecnologia compatível com programas de leitura de texto possibilitando acessibilidade para deficientes visuais.

Após o lançamento com as obras selecionadas neste edital, a Biblioteca Virtual receberá obras de outros autores paranaenses através de licenciamento. O objetivo é construir um amplo acervo onde as pessoas possam conhecer de forma gratuita obras e autores do Paraná.

A ABC Projetos é uma empresa paranaense, com sede em Ponta Grossa/Paraná. Atua como editora e na produção cultural desde 2007, sendo responsável pela edição de dezenas de obras. “Com o projeto Biblioteca Virtual Bicho do Paraná queremos valorizar a produção paranaense, descobrir novos escritores e dar acesso ao público, possibilitando que ele conheça e reconheça nossos talentos”, assinala a diretora Alessandra Bucholdz.

Inscrições

O edital e o formulário de inscrição podem ser acessados através do link https://bibliotecabichodoparana.com.br/

