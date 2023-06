Ovos ucranianos: Curso gratuito de Pêssankas abre inscrições em Curitiba

O projeto de extensão “Pêssankas: uma entre as etnicidades da cultura ucraniana” está com inscrições abertas para curso gratuito de Pêssankas. O objetivo da atividade é proporcionar a aproximação com a riqueza cultural e artística ucraniana. As pré-inscrições ocorrerão presencialmente durante uma exposição das peças artísticas, que acontece até a próxima quinta-feira (29). O evento está sendo realizado na sala Arte & Design do Edifício Dom Pedro I, aberta das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Durante o curso, serão trabalhados quatro técnicas diferentes. São elas: pêssankas em ovo de galinha, pêssanka corroída, pêssanka corroída invertida, pêssanka em ovo de codorna. Além disso, os participantes aprenderão a criar bijuterias e acessórios usando a peça, e também serão apresentados à simbologia das cores, grafismos, história das pêssankas e da tradição da Páscoa ucraniana.

As aulas serão de 03 de agosto a 30 de novembro, às quintas-feiras, das 15h até as 18h. As atividades ocorrerão no Departamento de Design, sob orientação da professora Viviane El Marghani. Os participantes receberão certificado de 45 horas desde que cumpram 75% da carga horária e participem das atividades propostas.

As inscrições também podem ser feitas pelo e-mail viviane.gasparibas@ufpr.br. Serão cinco vagas para a comunidade externa e cinco vagas para a comunidade interna da UFPR.

