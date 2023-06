O Circuito Patagonia está de volta à Grande Curitiba, no dia 22 de julho, sábado, a partir das 14h, trazendo todo o universo da marca de cerveja em um único lugar. Neste ano, o evento retorna ao Villa Rosa Brasil, que recebeu a edição no ano anterior.

A cervejaria de Bariloche propõe uma imersão gastronômica ao redor do fogo, para que o público possa experimentar assados feitos na brasa, o sabor dos lúpulos patagônicos em diferentes receitas, aproveitar a companhia dos amigos e curtir uma boa música, com variados estilos da cerveja em um cenário fantástico.

No comando da brasa, Andrews Souza, proprietário do Villa Rosa Brasil, e a chef Letícia Mercúrio criarão a melhor experiência ao redor do fogo. “Convidamos o público a sentir novas sensações, explorar os sabores das Cervejas Patagonia combinados com uma deliciosa parrilla. É um convite para viver o mundo lá fora, queremos que o pessoal conheça nosso universo e nossas inspirações”, comenta Nilson Kalili, gerente regional de marketing da Ambev na Região Sul.

O espaço escolhido cuidadosamente em meio à natureza, terá toda uma estrutura planejada para o dia, com bares disponibilizando os chopes clássicos da Cerveza Patagonia como Amber Lager, IPA, Weisse e Bohemian Pilsener, além da exclusiva Dark Lager, feita especialmente para o evento.

“O Circuito Patagonia é a oportunidade perfeita para reunirmos nossa comunidade ao redor do fogo. Esse evento, que realizamos desde 2019, é um chamado para conhecer a nossa origem, encoraja o consumidor a viver a aventura e liberdade em meio a natureza, descobrindo os nossos lúpulos patagônicos” conta Thomás Debeus, head de marketing da Cerveza Patagonia no Brasil.

O público poderá aproveitar uma feirinha de produtores locais, loja exclusiva com produtos da marca e um redário para descanso, com mantas para aquecer a noite. A música fica por conta de Mr. Gomes, Lonesome Captain e Mitay DJ.

Ingressos

Os ingressos estão à venda no site www.circuitopatagonia.com.br, a partir de R$ 80, que dão direito a um exclusivo copo pint de vidro personalizável e um chope de boas-vindas. Para curtir melhor o dia, é possível optar pelo ingresso Experiência, a partir de R$ 180 que, além dos itens mencionados, também conta com mais três chopes e dois vouchers de parrilla.

O Villa Rosa Brasil fica na Rua do Contorno, 588, Quatro Barras. Classificação: 18 anos. Entrada proibida para menores de idade, mesmo acompanhados dos pais.

