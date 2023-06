Considerado pelos seus criadores um dos maiores circos da América Latina, o Circo Maximus está em contagem regressiva para sua estreia em Curitiba, a partir do dia 28 de junho, às 20h30, no estacionamento do Estádio Pinheirão. Com novidades nunca vistas no Brasil, o circo Maximus traz uma mega estrutura que amplia o espaço de diversão do público.

Além disso, de forma inédita, a trupe paranaense inova em suas apresentações com artistas vindos do Uruguai, França, Inglaterra e Alemanha, entre outros. Cada apresentação dura em média 1h e 40min.

Ainda dentro das novidades, o público será parte de suma importância no número freestyle motocross. Ao realizarem shows, os pilotos vibram, convocam a torcida, alguns até inventam estripulias para criar vínculo com quem assiste. Nestas situações, interagir é artifício essencial para envolver o público na experiência do show. Cada espetáculo tem uma nova surpresa, trazendo o que há de mais moderno em efeitos visuais para apresentações ao vivo.

“Nossa satisfação é fazer a alegria da criançada levando a magia do circo para cada uma delas e, nos adultos, os espetáculos têm o compromisso de resgatar emoções adormecidas e a paixão pela arte através do circo”, revela o diretor, Lucian Regis. Além de inovar, o circo Maximus mantem a tradição circense com espetáculos completos com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e um globo da morte com seis motoqueiros. Outro diferencial são os números criativos, caracterizando apresentações que estimulam o lúdico, a imaginação e a fantasia, especialmente nas crianças.

E para tirar fotos e guardar e recordação, um mega zoológico temático estará na frente do circo esperando por todos. Também será montada uma praça de alimentação com acomodações e comidas tradicionais como maçã do amor, churros, pipoca, cachorro-quente e muito mais.

Os ingressos podem ser adquiridos por este site ou nas bilheterias a partir das 18h, entre terça e sexta, e a partir das 11h aos sábados, domingos e feriados. Para estes dias, além do espetáculo às 20h, tem também apresentações às 16h e às 18h.

Serviço

O que? Circo Maximus em Curitiba/PR

Quando? a partir do dia 28 de junho

Onde? Estacionamento do Estádio Pinheirão, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, no bairro Tarumã, em Curitiba

Horário: de terça a sexta; às 20h30; sábados; às 16h, 18h e 20h; aos domingos, às 11h, às 16h e às 18h.

Quanto? Setor Lateral: infantil R$ 20, adulto R$ 40 / Setor Plus: infantil R$ 35, adulto R$ 70 / Setor Plemiun: Infantil R$ 50, adulto R$ 100 / Setor Vip infantil R$ 70, adulto 140 / Camarote ouro R$ 680 / Camarote normal R$ 530 (camarotes para quatro pessoas com pipoca).

