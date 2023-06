As medidas anunciadas pelo governo federal para baratear veículos novos de até R$ 120 mil estão trazendo movimentação para as lojas de usados em Curitiba. Com desconto chegando a quase 20%, clientes estão buscando veículos seminovos como opção.

O plano do governo prevê desconto de R$ 2 mil até R$ 8 mil no preço final de carros novos, além de subsídios para a redução do preço de caminhões e de ônibus. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa, que incentiva a indústria a promover cortes de até 10,96% no IPI e no PIS/Cofins.

Para Cesar Lançoni Santos, presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado do Paraná (Assovepar), essa medida está sendo positiva e resulta em bons resultados para todos.

“Quando ocorre uma redução no carro zero km, e isso gera uma movimentação no mercado como um todo. Quando não se fecha negócio na concessionária, essa pessoa vai olhar o seminovo. Acredito que é positivo para todos, mesmo que a redução não venha a ser muito grande no bolso, é algo que ajuda na hora da compra”, disse Cesar.

Vai um desconto?

Ivan Gorski, responsável pela Gorski Multimarcas, com duas lojas em Curitiba, percebeu que era preciso reduzir valores para chegar a uma boa venda após o incentivo do governo. “A gente vai se adequando aos valores, veículos ano 2022/ 2023, é possível redução de 10 a 20%. Já os carros ano 2021 para baixo, não se altera. Existe exceções, os populares Kwid, Onix, Mobi e o Argo tiveram queda”, reforçou Ivan.

Acostumado com a variação do mercado automobilístico, Ivan reforça que o interessado em comprar um carro, precisa aproveitar esse benefício do governo nos próximos dois meses, pois a tendência é o retorno do preço mais alto. “Acredito que daqui dois meses, o preço vai voltar, ou seja, corra atrás. Naturalmente, as pessoas ficam apreensivas com esse limite de tempo, então, é importante é analisar, mas não podem vacilar”, completou o empresário.

