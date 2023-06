O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou nesta quarta (14) a relação de carros que serão vendidos com desconto no programa lançado pelo governo na semana passada. Ao todo, são 31 modelos de nove marcas com redução de R$ 2 mil a R$ 8 mil nos valores, podendo alcançar preços maiores a critério das montadoras e concessionárias.

Segundo o MDIC, aderiam ao programa do governo as montadoras Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot, que solicitaram inicialmente o teto de recursos permitidos nesta fase da iniciativa, de R$ 10 milhões cada. Seis delas solicitaram, ainda, um crédito adicional de mais R$ 10 milhões, sendo o total representando 30% dos R$ 500 milhões que podem ser usados pelas empresas como crédito tributário.

O programa tem um orçamento de R$ 500 milhões em recursos para a concessão dos créditos tributários, e será paralisado quando se atingir este valor.

Recentemente, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio de Lima Leite, disse que o benefício deve durar “um mês ou um pouco mais, é um programa de curto prazo”. De acordo com ele, a redução de preços deve incentivar a venda de 100 mil a 110 mil carros de passeio.

Além dos carros de passeio, a aquisição de ônibus e caminhões também terá descontos pelo programa:

Caminhões: 10 montadoras aderiram ao programa com volume total de R$ 100 milhões, ou 14% do teto de R$ 700 milhões em créditos tributários para estes veículos: Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões;

Ônibus: nove montadoras, com volume total de R$ 90 milhões, ou 30% do teto disponível, que é de R$ 300 milhões: Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Ciferal, Marcopolo, Volare e Iveco.

