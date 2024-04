Curitibanos do Faichecleres volta ao palco do Jokers Pub nesta sexta

Nesta sexta-feira (26), o trio Faichecleres, um dos nomes mais importantes da história da música curitibana, se apresenta no Jokers Pub, com abertura da banda gaúcha Os Transeuntes.

O show será uma grande celebração ao lado do público que acompanha o trabalho dos Faichecleres desde o final dos anos 1990.

Desde 2012, o grupo tem realizado apenas algumas apresentações pontuais. Justamente por causa disso, o show será especial porque o grupo está retomando as atividades, de maneira consistente, após esses 12 anos. “Nós voltamos em dezembro do ano passado, com a ideia de gravar coisas novas e mexer nesse vespeiro que é o Faichecleres (risos)”, explica o baixista e vocalista Giovanni Caruso.

No repertório do show, o trio vai apresentar os grandes clássicos que marcaram a trajetória da banda, entre eles, “Alice D.”, “Ela só quer me ter”, e “Calçada da fama”. Porém, também existe a possibilidade de que alguma composição nova seja tocada em primeira mão.

Os ingressos antecipados custam R$ 70,00 + taxa administrativa (2º lote). Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos. Na hora do show, o valor será de R$ 90,00.

A apresentação começa às 22h e a classificação etária é de 18 anos. Menores só entram se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis. O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Faichecleres

O trio curitibano Faichecleres foi criado em 1997 e tinha, na formação clássica, os músicos Giovanni Caruso (baixo e voz), Marcos Gonzatto (guitarra e voz), e Tuba Caruso (bateria).

Nos anos seguintes, o grupo participou dos principais festivais independentes do Brasil, entre eles o Upload (São Paulo), Festival Bananada (Goiânia), Goiânia Noise 2004, e o Curitiba Pop Festival 2003.

A banda também foi destaque nos programas Musikaos, na TV Cultura, apresentado por Gastão Moreira (ex-VJ da MTV), e o curitibano Ciclojam, na TV Educativa, criado pelo produtor Cyro Ridal.

A discografia dos Faichecleres conta com os álbuns “Indecente, Imoral & Sem Vergonha” (2005), “A Calçada da Fama” (2007), e “Uma Noite Daquelas” (2012).

Em 2002, os Faichecleres foram eleitos como a banda revelação no Prêmio Dynamite de Música Independente do Brasil.

Em 2012, a banda encerrou as atividades e passou a realizar somente algumas apresentações esporádicas. O retorno aconteceu em dezembro de 2023, quando o grupo resolveu voltar aos palcos, fazendo um show no próprio Jokers Pub, com ingressos esgotados.

A formação atual dos Faichecleres tem Giovanni Caruso (baixo e vocal), Thiago Rosiak (guitarra e vocal), e Tuba Caruso (bateria).

Programação da semana no Jokers Pub

Terça-feira (23), às 20h – Terça Celta com show do trio Mandala Folk, no Salão Queirolo. A formação da banda para essa apresentação terá Mateus Sokolowski (hurdy-gurdy e bandolim), Maria Clara Hoffmann (violão e vocal), e Leandro Gaertner (flautas e vocal).

O repertório do grupo é composto por músicas que fazem parte da cultura tradicional irlandesa, do Folk, e do período medieval. A entrada é gratuita até às 20h. Depois, os ingressos custam R$ 10,00. Happy hour com diversas promoções de comidas e bebidas até às 20h30.

Quarta-feira (24), às 20h – Jazz Piratta com show dos músicos Celso Piratta (violão e voz), José Boldrini (contrabaixo acústico), André Ribas (acordeom), e Rogério Leitum (trompete e flugelhorn) tocando grandes clássicos do Jazz. A apresentação será realizada no Salão Queirolo.

A entrada é gratuita até às 20h. Depois, os ingressos custam R$ 10,00. Happy hour com diversas promoções de comidas e bebidas até às 20h30.

Na quinta-feira (25), às 20h, o músico e cantor Jean Veríssimo apresenta clássicos do Rock, entre eles, canções da banda estadunidense Pearl Jam.

O show será realizado no Salão Queirolo, com entrada gratuita até às 20h. Depois, os ingressos custam R$ 10,00. Happy hour com diversas promoções de comidas e bebidas até às 20h30.

No sábado (27), o Jokers será palco de uma festa fechada, mas o Salão Queirolo estará aberto ao público.

As reservas para os eventos no Jokers Pub podem ser efetuadas por meio do fone (41) 3324-2351.

