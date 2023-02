Os rappers Djonga e MV Bill fazem show inédito no próximo dia 11 de março, um sábado, em Curitiba. A apresentação será no Piazza Notte (Linha Verde, número 14934). O show, que tem ingressos a partir de R$ 50, terá ainda a participação especial de Kmila CDD.

Nascido em Belo Horizonte, na Favela do Índio, Djonga cresceu no bairro de São Lucas, em Santa Efigênia. Começou sua carreira na rua, participando de saraus de poesia, onde iniciou o interesse pelo rap e logo começou a escrever suas próprias letras. Criou a DV Tribo ao lado do Hot Apocalypse, FBC, Clara Lima, Oreia e Coyote Beats e foi conquistando seu espaço na cena do hip-hop.

Ele também foi o primeiro brasileiro indicado ao prêmio BET Hip Hop Awards, realizado nos Estados Unidos, e emplacou diversas músicas entre as mais ouvidas nos serviços de streaming do Brasil, com álbuns de sucesso como “Ladrão”, “O dono do lugar” e “O menino que queria ser Deus”.

Rapper e escritor, Alex Pereira Barbosa, o Mv Bill tem 49 anos e mais de 30 de carreira. Nascido no Rio de Janeiro, o artista ficou famoso na cena de hip-hop por letras questionadoras focadas na luta do jovem brasileiro. Ele é conhecido por músicas como “Só Deus pode me julgar”, “O Soldado Que Fica”, “O Bagulho é Doido”, entre outras.

No show de Mv Bill, também não poderia faltar, a participação sempre especial de Kmila CDD, irmã do músico, conhecida pelas rimas nas versões da música “Estilo Vagabundo” que também sobe ao palco do Piazza Notte no evento realizado pela produtora Mobit.

Segundo a organização, o público curitibano pode esperar um evento com apresentações fortes no palco, letras contundentes e uma noite que será um verdadeiro encontro de gerações repleto de clássicos do hip-hop.

>>> Os ingressos para a apresentação, que tem censura 18 anos, podem ser obtidos neste link.