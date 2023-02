O Festival de Teatro de Curitiba deste ano terá na sua programação, pela segunda vez, a inclusão do Festival de Pão com Bolinho. O festival de teatro da capital é um dos mais importantes da América Latina. Neste ano, o ele ocorre entre os dias 21 de março e 16 de abril.

Segundo Sérgio Medeiros, diretor da Curitiba Honesta Eventos, organizadora do evento gastronômico, nesta segunda participação do Festival de Pão com Bolinho, a novidade ficará por conta dos sanduíches que terão nome de peças teatrais ou espaços culturais de Curitiba. “Além dos sanduíches teremos drinks que formarão um combo, tornando mais atrativo o nosso festival”, explica.

Os bares participantes poderão receber ações de distribuição de amostras grátis com artistas, além de serem ponto de distribuição dos guias impressos da programação do Festival de Teatro de Curitiba.

Este será o 18.º Festival de Pão com Bolinho. As inscrições para os estabelecimentos interessados em participar estão abertas somente até o dia 10 de fevereiro. O contato para se inscrever e para mais informações pode ser feito pelo Whatsapp (41) 99941-9372.

