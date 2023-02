Limão, cachaça e açúcar! A receita básica da tradicional caipirinha ganhou ao longo dos anos variações em que a imaginação é o limite. Para celebrar o drink mais famoso do Brasil, o portal Curitiba Honesta realiza o seu Circuito de Caipirinhas, reunindo 33 bares de Curitiba e Região Metropolitana. O evento acontece de 18 de janeiro a 12 de fevereiro. São mais de 60 receitas, que trazem ingredientes inusitados.

As frutas podem ser morango, banana, manga, maracujá, tangerina, acerola, abacaxi, limão e até abóbora. Dentre os destilados, os mais variados: cachaça, vodka, steinheger, rum. E ainda temos o acréscimo de ervas como o alecrim, hortelã, xaropes de frutas, tudo em combinações para lá de saborosas. Cada caipirinha será vendida ao preço único de R$ 18.

Segundo Sérgio Medeiros, organizador do festival, a caipirinha, que é patrimônio cultural do Brasil, surgiu como forma de remédio para combater um surto de gripe que se espalhava no interior de São Paulo no início do século XX. A mistura agradou e ficou cada vez mais popular. Em 1987, a caipirinha entrou para o seletíssimo grupo de coquetéis da IBA (International Bartenders Association), sendo assim divulgada em mais de 50 países, oferecida nos mais famosos bares e restaurantes do mundo.

Concurso

Paralelamente ao Circuito, será realizado concurso de Melhor Caipirinha de Curitiba. A escolha será do público, que votará através do site da Curitiba Honesta. O estabelecimento que fizer a melhor caipirinha com bebidas da marca Doble W (Cachaça, Steinhaeger ou Steinhaeger com mel), segundo o público, receberá R$ 2.000 em dinheiro, mais produtos dos patrocinadores do evento.

Veja a lista de todos os participantes!

A Ostra Bebada

Caipirinha 1: Clássica – Limão, cachaça ou vodka, açúcar e gelo.

Caipirinha 2 – CONCURSO: Maracutaia – Maracujá, cataia, Honig Steinhaeger DobleW de mel), açucar e gelo.

Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro – Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

Armazém Colônia

Caipirinha 1: CONCURSO – Frutas vermelhas, Steinhaeger Doble W, xarope de granadini, picolé de morango e gelo.

Caipirinha 2 – Limão Siciliano, hortelã, cachaça, açúcar e gelo.

Rua Vicente Machado, 984 – Batel – (41) 3024-3737 – Segunda a sábado das 10h às 23h. Domingo das 16h30 às 23h. @armazem.colonia

Barbaran

Caipirinha 1: Maracujá: Maracujá, açúcar, vodka e gelo.

Caipirinha 2 – CONCURSO: Limão, Yakult, acúçar, Steinhaeger Doble W e gelo

Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta das 17h30 à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

Bom Scotch

Caipirinha 1: Cítrica: Limão, laranja, rum, açúcar, gelo e picolé de limão.

Caipirinha 2 – CONCURSO: Kiwi, morango, steinhaeger Doble W, açúcar, gelo e picolé de morango.

Rua Morretes, 347 – Agua Verde – (41) 3015-6612. Terça a sexta das 17h à 01h. Sábado, domingo e feriado 16h à 0h. @bomscotch

Boulevard – Ca´dore

Caipirinha 1: Purê artesanal de frutas vermelhas (framboesa , morango, mirtilo e amora), vodka Boulevard da casa , xarope artesanal de frutas vermelhas, açúcar e gelo. Palitinho com frutas vermelhas de guarnição.

Caipirinha 2: CONCURSO – Limão taiti macerado, Steinhaeger Doble W, gengibre, xarope simples, suco de gengibre, açúcar e gelo. Guarnição fatia de limão.

Av. José Goulin 105 – Bacacheri – Ca` dore – Terça a sexta das 18h às 23h. Sábado das 12h30 às 23h. Domingo das 12h30 às 22h. @bar_cadore

Canabenta

Caipirinha 1: Kiwi, limão taiti, xarope Monin de maçã verde, cachaça ou vodka , gelo e decorada com ramo de alecrim.

Caipirinha 2: Lima da Pérsia, limão taiti, hortelã, xarope Monin de kiwi, cachaça ou vodka, gelo e decorada com ramo de hortelã.

R. Itupava 1431 – Alto da XV – 3019-6898 – Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 20h40. @canabenta

Choripan Champagnat

Caipirinha 1: Limão siciliano, cachaça, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: CONCURSO – Amora com amêndoas, xarope Monin de amêndoas, Vodka , açúcar e gelo.

Av. Candido Hartamann 111, esquina com Fernando Simas – Terça a sexta das 17h às 23h. Sábado das 15h à 0h. Domingo das 15h às 23h. @choripan.champagnatt

Choripan Getulio

Caipirinha 1: Limão siciliano, cachaça, acúçar e gelo.

Caipirinha 2: CONCURSO – Amora com amêndoas, xarope Monin de amêndoas, vodka, açucar e gelo

Av. Getúlio Vargas 3777- Vila Izabel – Terça a sexta das 17h às 23h. Sábado das 15h à 0h. Domingo das 15h às 23h. @choripan.getulio

Choripan Santa Felicidade

Caipirinha 1: Limão siciliano, cachaça, acúçar e gelo.

Caipirinha 2: CONCURSO – Amora com amêndoas, xarope Monin de amêndoas, vodka, açucar e gelo.

Rua Manoel Ribas 4227 – Santata Felicidade – Terça a sexta das 17h às 23h. Sábado das 15h à 0h. Domingo das 15h às 23h. @choripan_santafelicidade

Dom do Mah

Caipirinha 1: CONCURSO – Miss Pink – Xarope secretíssimo da casa, limão taiti, cachaça Schnaps e gelo.

Caipirinha 2: Dom Cello – Limoncello, limão siciliano, vodka ou cachaça, gelo

Rua Rodolfo Schlenker, 290 Agua Verde – Segunda a sábado das 18h às 23h. @ddm.cwb

Don Kebab

Caipirinha 1: Verona: tangerina (mexerica) macerada com açúcar, vodka, gelo e guarnição de ramo de alecrim.

Caipirinha 2: CONCURSO – Banana, limão taiti, cachaça Schnaps, acúçar e gelo. Guarnição de rodela de banana.

Avenida dos Estados 1250 – Agua Verde. Terça a quinta das 17h às 23h.

Five Lounge – Wine & Cocktail

Caipirinha 1: CONCURSO: Tropical Fresh: Maracujá, canela ralada, tangerina, limão taiti, cachaça Schnaps, Fernet branca, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: Fiverinha: Café espresso, tangerina, cachaça, açúcar e gelo.

Rua Nunes Machado, 68 – Centro – (41) 3434-9400 – 2º andar – Bar anexo ao Hotel NH Curitiba The Five- Segunda a domingo 15h ás 0h30. A noite tem música ao vivo (jazz, blues) consultar a programação das apresentações. @fivelounge

Glasso Beer & Drinks- Mercadoteca

Caipirinha 1: Cereja, acerola, hortelã, cachaça prata, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: Acerola, laranja bahia, limão taiti, cachaça de bálsamo, acúçar e gelo.

Rua Paulo Gorski 1309 – loja 08 – Mossunguê – Terça a sábado das 11h às 23h. Domingo das 11h às 20h. @glasso_tapco

Jipe Bar

Caipirinha 1: CONCURSO – Pé de Cana: Caldo de cana, suco de limão taiti, cachaça Schnaps e gelo.

Caipirinha 2: Maracujipe: Maracujá, limão taiti, hortelã, cachaça, açúcar e gelo.

Rua Secondo Tedeschi, 36 esquina com rua Nelson de Souza Pinto – Ahú

(anexo ao Jeep Club). (41) – 9 9154-7589 Quarta a sábado 18 às 23h. @jipebarcwb

Kanavial

Caipirinha 1: CONCURSO – Pêssego em calda, hortelã, Steinhaeger Doble W , açúcar e gelo.

Caipirinha 2: Limão, xarope de gengibre, cachaça, açúcar e gelo.

Rua Castro, 731 – Agua Verde – (41) 3242-3762 – Segunda a sexta das 11h30 às 23h. Sábado das 11h às 23h. 11h30 às 20h. @kanavial_bar

Maia Box – Mercado Municipal

Caipirinha 1: CONCURSO – Suja: Limão, Steinhaeger Doble W, pipeta de Underberg açúcar, gelo.

Caipirinha 2: Batizada: Limão, cachaça, xarope de gengibre, açúcar e gelo. Acompanha um espetinho de mortadela.

Avenida 7 de setembro , 1865 – box 201 – Mercado Municipal – Centro – (41) 3362-9065 – Terça a sexta das 9h às 17h30. Sábado das 8h às 17h. Domingo das 8h às 13h. @maiaboxcuritiba

Mavy Pub – Mondri/São José dos Pinhais

Caipirinha 1: Mavy: Limão siciliano, blueberry, xarope Monin de maçã verde, cachaça, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: CONCURSO – Campeonato: Morango, melão, xarope Monin melão, Steinheager Doble W, gotas de pimenta chipotle defumada Mavy, açúcar e gelo. Cobertura de calda de chocolate. Avenida Rui Barbosa, 5813 – São José dos Pinhais @mavy_pub

O Cachaceiro

Caipirinha 1: Morango, cachaça de jambu daga, toque de licor de canela, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: CONCURSO – Limão, cachaça Schnaps , cachaça de maracujá daga, açúcar e gelo.

Rua Eduardo Sprada, 4930 – Campo Comprido – (41) 9997-8709. Segunda a sexta das 17h à 0h. Sábado das 13h a 0h. Domingo das 17h a 0h. @ocachaceirocwb

Officina Restô

Caipirinha 1: Terra: Clássica – Limão taiti, Steinhaeger, xarope artesanal de banana da terra, cúrcuma, bitter de café e gelo.

Caipirinha 2: CONCURSO – Veranil: Limão siciliano, Steinhaeger infusionado em coco, xarope artesanal de frutas amarelas (maracujá, manga e abacaxi) com guarnição de folhas de louro.

Rua Carlos de Carvalho 1154 – Batel – Segunda a quarta das 19h às 22h30. Quinta a sábado das 19h às 0h30. @officinarestobar

Petrisserie

Caipirinha 1: Limão rosa, cachaça, rapadura ralada e gelo.

Caipirinha 2: CONCURSO – Beijo de Verão: Morango, laranja, pimenta dedo de moça, cachaça Schnaps, açúcar e gelo.

Rua Tenente João Gomes da Silva, 405 / 30290405 – 991234303 (whatsapp) – Segunda a quarta 11h30 às 14h. Quinta e sexta das 11h30 às 14h e 18h30 às 23h. Sábado das 12h à 0h. @petrisserie

Porks Champagnat

Caipirinha 1: Limão, licor de vodka com canela, açúcar mascavo e gelo.

Caipirinha 2: Negroni, manga, açúcar e gelo.

Rua: Ferdinando Darif, 12 – Campina do Siqueira – Terça a sexta das 17h à 0h20. Sábado das 15h às 0h20. Domingo das 15h às 22h. @porkschampagnat

Porks Fazenda Rio Grande

Caipirinha 1: Clássica – Limão, acúçar, cachaça ou vodka e gelo.

Caipirinha 2: Maracutaia – Maracujá, açúcar, cataia e gelo.

Rua Italia 216 – Fazenda Rio Grande PR. Terça a sexta das 17h às 23h. Sexta das 17h às 0h30. Sábado das 16h às 0h30. Domingo das 16h às 22h. @porks_fazendariogrande.

Porks Itupava

Caipirinha 1: Kiwi, vodka, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: Limão, vodka, açúcar e gelo.

Rua Itupava 1091 – Alto da XV – Terça a quinta das 17h às 23h. Sexta das 17h à 0h30. Sábado das 11h às 0h30. Domingo das 16h às 22h. @porks_itupava

Porks Trajano

Caipirinha 1: Abacaxi, hortelã, vodka, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: Limão, vodka, açúcar e gelo.

R. Trajano Reis, 144 – São Francisco – Terça a quinta 17hà 0h. Sexta e sábado das17h às 02h. Domingo das 17h à 0h. @porkstrajano

Quermesse

Caipirinha 1: Manga rosa, pimenta dedo de moça, vodka, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: CONCURSO- Três limões (rosa, taiti e siciliano), cachaça Schnaps, cravo da índia, açúcar e gelo.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 12h à 0h. @barquermesse

Quintal 68

Caipirinha 1: CONCURSO – Clássica – Limão taiti, cachaça Schnaps, açúcar e gelo. Acompanha um shot de cachaça artesanal de jabuticaba.

Caipirinha 2: Frutas vermelhas, vodka, açúcar e gelo.

Rua Hedwirges Sophia Walesco, 68 – Xaxim – (41) 9 9750-2131 – Terça a sábado das 18h30 às 23h. @quintal68

Silzeus

Caipirinha 1: CONCURSO- Maracujá, laranja, cachaça de jambu, Steinhaeger Doble W- Honig ( de mel) , açúcar e gelo.

Caipirinha 2: Frutas vermelhas (framboesa, morango, mirtilo e amora), Vodka Doble W, açúcar e gelo.

Via Veneto, 500, Santa Felicidade – (41) 3077-2953 – Segunda a sexta das 16h à 0h. Sábado, domingo e feriado das 11h30 à 0h. @silzeus_bar

The American Way

Caipirinha 1: CONCURSO – Doce artesanal de abóbora, especiarias em pó, cachaça Schnaps e gelo.

Caipirinha 2: Maracujá, açúcar, cachaça ou vodka e gelo.

Rua Gonçalves Dias 151 – Batel – Terça a sexta das 12h às 22h. Sábado das 10h às 22h e domingo das 10h ás 22h. @theamericanwaycafe

The Animals Pub

Caipirinha 1: CONCURSO – Tropical Summer: Caju, abacaxi brulle, limão taiti, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo. Guarnição com physalis

Caipirinha 2: Tri Limone – Limões: siciliano, rosa e taiti, cachaça, açúcar e gelo.

Rua Alvaro Botelho 39 – Bacacheri – Segunda a quinta das 16h30 às 23h. Sexta e sábado das 16h30 à 01h. @theanimalspub

The Coach Sport Bar

Caipirinha 1: CONCURSO – A Roxinha: Blueberry, uva, manjericão, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Caipirinha 2: A Lolita – Morango, maracujá, pimenta dedo de moça, gengibre, suco de caju, cachaça, açúcar e gelo.

Rua Bispo Dom José 2259 – Batel – 9 9801-8327 – Terça a sexta das 18h à 01h. Sábado das 15h à 01h. Domingo das 15hàs 23h. @@the.coachsportbar