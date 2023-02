O ano de 2023 começou em grande estilo, com o mega show dos ídolos POP dos anos 90, Backstreet Boys, que lotaram a Pedreira Paulo Leminski. Também teve espaço para shows populares, como a Festa do Milho, de Balsa Nova, com shows sertanejos. Um novo mês começou e fevereiro nos reserva oportunidades para curtir shows de vários estilos musicais.

Confira aqui na Tribuna a agenda de shows de Curitiba em fevereiro de 2023:

Foto: Divulgação / Instagram

Festa da Uva (Zé Neto e Cristiano, Raça Negra, Baitaca, George Henrique e Rodrigo) – 02 a 05 de fevereiro, no Parque da Uva, em Colombo (PR). Veja mais!

Rosa Amarela, com o show Odara – 02 de fevereiro, no Teatro Fernanda Montenegro. Veja mais!

Ana Castela e Full House – 03 de fevereiro, no Sítio do Alemão, em Araucária. Veja mais!

Major RD – 03 de fevereiro, no Nuuk Curitiba. Veja mais!

Foto: Divulgação / Instagram

Gabriel Sater – 04 de fevereiro, no Teatro Positivo. Veja mais!

Bear Dance Party – 04 de fevereiro, no StandBy Music. Veja mais!

Carnavibe – 04 de fevereiro, no ExpoTrade Pinhais. Veja mais!

Moacyr Luz – 05 de fevereiro, no O Tal do Quintal. Veja mais!

Foto: Divulgação / Instagram

Zé Neto e Cristiano – 10 de fevereiro, na Live Curitiba. Veja mais!

Festival Me Leva (Belo, Pixote, Turma do Pagode, Hungria e MC Harriel) – 11 de fevereiro, na Pedreira Paulo Leminski. Veja mais!

Shawlin – 11 de fevereiro, no Vila Ida. Veja mais!

Anitta – 12 de feveiro, no White Hall Jockey Eventos. Veja mais!

Foto: Divulgação / Instagram

Mato Grosso e Mathias + Trio Parada Dura – 24 de fevereiro, na Live Curitiba. Veja mais!