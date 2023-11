Caravana do Natal Mágico vai passar por 23 cidades do Paraná

O Natal Mágico é um projeto que leva a magia do Natal para diversas cidades do Paraná há dez anos. Mais de 200 cidades e quase 1 milhão de pessoas já assistiram aos espetáculos do Grupo Lanteri, que contam histórias cheias de encanto em praças e parques públicos. O objetivo é democratizar o acesso à cultura e despertar sentimentos positivos nas pessoas.

Em 2023, o Natal Mágico apresenta o espetáculo “Encanto Natalino”, que fala sobre a importância de resgatar a fé e o amor nessa época do ano. A peça mostra como a união e o amor podem transformar nossa vida e nos fazer lembrar do verdadeiro significado do Natal. É um espetáculo para toda a família se emocionar e se divertir.

O Natal Mágico vai percorrer pelo menos 23 cidades do Paraná, entre elas Curitiba, Telêmaco Borba, Sengés, Pien, Pinhais, Almirante Tamandaré e algumas cidades do litoral. As apresentações são gratuitas e acontecem todos os dias, às 19h30*.

O projeto é uma realização da Agência Canal e do Ministério da Cultura – União e Reconstrução, com apresentação do Ministério da Cultura e da Sanepar, e patrocínio da Sanepar, Braspine e Compagas. Também conta com o apoio da Rádio Mix FM Curitiba, Midialand e Banco Senff.

*Cronograma sujeito a alterações. As informações estarão disponíveis no site do projeto.

Serviço

Projeto Natal Mágico

Horário: sempre das 19h30 às 21h

DATA CIDADE LOCAL 01/12 Curitiba Parque Olímpico do Cajuru 02/12 Curitiba Rua da Cidadania Tatuquara 03/12 Telêmaco Borba PRAÇA DA FAMÍLIA – Av. Cacildo Batista Arpelau 04/12 Senges Rua da Matriz, Centro 05/12 Pinhais BOSQUE BORDIGNON – Rua Enedina Irael da Rosa, S/n – Alto Tarumã, Pinhais 06/12 Contenda PRAÇA DO ESTUDANTE (em frente) – Escola João Franco 08/12 Pien Praça da Paz, Centro Rua Amazonas, 105 09/12 Almirante Tamandaré PARQUE AMBIENTAL AREAIS – Rod dos Minérios, 13801- Jardim Arrian*

*em caso de chuva, a apresentação será transferida para: ESTACIONAMENTO DO MERCADO TANGUÁ – R Prof Alberto Krause, 2114 Jardim Varia 10/12 Almirante Tamandaré ESTACIONAMENTO DO MERCADO TANGUÁ – R Prof Alberto Krause, 2114 Jardim Varia 14/12 Mandirituba Tv. Augusto Dissenha, 44 – Centro, Mandirituba – PR 16/12 Jaguariaiva Estação Cidadão “Agente Durvalino de Azevedo”, Praça Getúlio Vargas, 60 18/12 Curitiba Vila Osternack – Terreno na frente da Escola Ensino Fundamental Heráclito Fontoura Sobral Pinto 19/12 Matinhos A confirmar 21/12 Cerro Azul PRAÇA MONSENHOR CELSO*

*em caso de chuva, a apresentação será transferida para: Rua Padre Luciano Ussai – ginásio O Laranjinha 22/12 Araucária PRAÇA DR VICENTE MACHADO Mais informações: As datas, locais e possíveis alterações de cronograma poderão ser acompanhadas no site do projeto.



