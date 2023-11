Inspirado em canções de Vinícius de Moraes e Toquinho, o espetáculo “A Arca de Noé”, volta para Curitiba com duas apresentações neste fim de semana, no auditório Salvador de Ferrante, no Teatro Guaíra. Com direção de Edson Bueno e produção de Márcio Roberto, a peça é sucesso após longa temporada em São Paulo.

“A Arca de Noé” é um verdadeiro espetáculo com hinos cantados por crianças do Brasil inteiro. É uma viagem pelo mundo encantado das rimas, da imaginação e da inteligência. Poemas mais famosos como “O Pato”, “Corujinha”, “Pinguim” e “São Francisco” são momentos que levam o público a participar ativamente da atividade junto com os atores e atrizes como Edgard Assumpção (São Francisco), Jeff Bastos (Pinguim), Marvem HD (Gato), Amanda Leal (Coruja), Ronald Lima (Leão), Ingrid Bozza (Abelhinha), Joseane Berenda (Foca).

A peça recebeu nove indicações do Trófeu Gralha Azul, principal premiação parananese, concedida anualmente para a classe artística teatral. Os ingressos podem ser comprados pelo site no valor de R$ 60, meia-entrada R$ 30. A duração da peça é de uma hora.

Serviço

A Arca de Noé – TEATRO GUAÍRA

Auditório Salvador de Ferrante

R. XV de Novembro, 971 – Centro

​Dias/Horários:

02/12 – sábado – 16h

03/12 – domingo – 16h

