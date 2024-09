Candidato à prefeitura de Curitiba quer acabar com cobrança de outorga para taxistas

O candidato a prefeito de Curitiba, Ney Leprevost (União Brasil) esteve reunido com taxistas e representantes da classe, e prometeu acabar com a cobrança de taxa de outorga para os profissionais da categoria.

Anualmente, os taxistas da capital precisam pagar um valor pela concessão e renovação de licenças que em 2024 foi de R$ 1.860,00. Atualmente, a capital conta com uma frota de aproximadamente, 2,2 mil táxis.

Leia mais! "Vou estabelecer a lei e a ordem, custe o que custar", garante Ney Leprevost

“A partir de 2025, caso eu seja eleito, a gestão municipal não irá mais cobrar a outorga. É um compromisso que eu assumo com a classe. Deixaremos esse dinheiro no bolso dos taxistas”, disse o candidato.

Além dessa promessa de campanha, Ney Leprevost reforçou que pretende caso venha a ser o vitorioso na eleição, de que as multas com infrações menos graves receberão apenas uma advertência.

“Eu converso diariamente com taxistas e uma coisa é unânime, são vítimas da indústria da multa. Uma indústria que fatura centenas de milhões de reais anualmente, mas que ninguém sabe para onde ou para quem vai o dinheiro. Não podemos mais aceitar isso. Vamos acabar com os ‘radares arapucas’ padronizando as velocidades nas vias da capital”, destacou Ney.

EstaR

Aos taxistas, o candidato garantiu outra isenção, a do EstaR no período de espera por embarques e desembarques próximos a hospitais, farmácias e grandes eventos. “Vamos retomar também a possibilidade de regularização do EstaR, extinta pela atual administração”, completou Leprevost.

