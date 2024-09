Debate em Curitiba tem ausência de candidatos e vice de Cristina Graeml chamado de “negacionista”

O primeiro debate com candidatos a vice-prefeito de Curitiba foi realizado na noite desta quarta-feira (18) no Centro Cultural do Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba com a presença de Dr. Jairo Filho (PMB), Goura (PDT), Leticia Faria (Psol), Marcelo Henrique (Mobiliza) e Tiago Chico (Solidariedade). O evento foi promovido pelo jornal Plural, que informou que os candidatos a vice-prefeito Léo Martinez (PSTU), Paulo Martins (PL), Rosângela Moro (União Brasil) e Walter Petruzziello (PP) recusaram o convite.

O único direito de resposta do debate foi concedido ao vice de Cristina Graeml (PMB), Jairo Filho, que foi chamado de “negacionista” pela candidata Letícia Faria, vice de Andrea Caldas na chapa pura do Psol, durante fala sobre as queimadas pelo Brasil e os riscos para o meio ambiente, um dos principais assuntos abordados durante o evento.

“Peço que os eleitores votem em candidatos que admitem as mudanças climáticas, que admitem a necessidade de pensar no meio ambiente porque não são todos que pensam dessa forma. Por exemplo, temos aqui o candidato a vice da Cristina Graeml que nega as mudanças climáticas. [Eles] são negacionistas, por mais absurdo que isso possa parecer”, atacou.

Filho pediu direito de resposta e foi atendido pela organização do debate. Ele elogiou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e questionou as queimadas ambientais durante o governo Lula (PT). “Quando a gente fala em negacionismo, a gente precisa olhar para os números. O Brasil foi um dos países que mais vacinou pessoas no mundo inteiro. Nós também temos que olhar para as queimadas atuais, a fumaça. É exatamente neste governo, ou melhor, neste desgoverno que está acontecendo isso. Temos que sair da emocionalidade e olhar as coisas com tecnicidade”, rebateu o candidato a vice-prefeito.

Ele também foi questionado pelo mediador do debate, o jornalista Rogerio Galindo, sobre a posição de Graeml em apoio ao ex-presidente. “Ao contrário do Bolsonaro, que atacou a democracia em vários momentos, a gente queria ter uma garantia que a candidatura de vocês tem apreço pela democracia”, completou o mediador. A pergunta fazia parte do bloco de questionamentos feitos por jornalistas e outros convidados.

“Uma das coisas que eu mais gosto na democracia é essa possibilidade de divergir e ter a possibilidade de estarmos aqui conversando”, respondeu o candidato a vice de Graeml, que afirmou que o objetivo da chapa é dialogar com todos os setores. “Um dos pilares do nosso plano de governo chama governança colaborativa. Todos que estão aqui, independente de partidos, vão sentar juntos para discutir Curitiba e, democraticamente, escolher o que vai ser implantado na cidade”, acrescentou Filho.

No bloco seguinte de confrontação direta entre os participantes, Letícia Faria questionou o candidato a vice se a gestão de Cristina Graeml, se eleita, iria suspender o calendário de vacinação das crianças no município. “Naturalmente que defendo a eficácia das vacinas. Meus filhos são vacinados pelas que já são testadas, validadas há muitos anos e que previnem muitas doenças. Mas, eu também não coloco meus filhos para serem ratos de laboratório, para fazer testes, se não existe convicção”, respondeu.

