Noite do Bem 2024 reúne benfeitores em prol do Pequeno Príncipe

No próximo dia 29 de outubro, um jantar em Curitiba será o ápice de uma grande campanha de arrecadação de fundos em prol do Hospital Pequeno Príncipe, referência em tratamento pediátrico no Brasil. O valor dos convites para o Noite do Bem 2024, que vai acontecer no Ox Room Steakhouse, será inteiramente revertido em prol da instituição. Leitor da Tribuna terá um desconto especial para participar do jantar.

O valor de cada convite será R$ 350 e dará direito a um dos dois menus completos preparados exclusivamente para o evento. Quem incluir o código “TRIBUNA10” na hora de efetuar a compra do convite ganha 10% de desconto. Os convites podem ser adquiridos neste link, na plataforma Sympla.

O Hospital Pequeno Príncipe é referência nacional em atendimentos de alta complexidade. A renda obtida com o evento será destinada aos serviços de Oncologia, Hematologia e Transplante de Medula Óssea, que desempenham um papel crucial no tratamento de crianças de todo país.

A escolha da data homenageia os 105 anos do Hospital Pequeno Príncipe, celebrado no dia 26 de outubro. Com uma história centenária, o hospital filantrópico atende crianças de todo Brasil, sendo responsável por mais de 60% dos atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS).

O jantar é uam tradição entre a comunidade curitibana, mas precisou ser remodelado nos anos anteriores por causa da pandemia. A reunião dos representantes da sociedade, empresários, médicos, diretores e apoiadores em geral tem um objetivo comum: Salvar vidas.

“É o 12º jantar que estamos promovendo, Conhecendo a realidade de um transplante, de um pós transplante, resolvemos abraçar essa causa. Começamos com um jantar pequeno na Associação Médica e foi crescendo todos os anos, sempre com custo zero e todo dinheiro revertido para o hospital. Estamos felizes de retornar com o jantar neste ano. Não tem como não ajudar se você conhece a realidade de luta dessas famílias”, disse Marjorie Geiger Hauser, uma das organizadoras do evento.

Ela enfrentou a batalha contra um câncer que seu marido, Danilo Hauser, tratou com o médico Eurípedes Ferreira. Como agradecimento, o casal decidiu encampar a missão de implantar o Serviço de Transplante de Medula Óssea no Pequeno Príncipe.

Noite do Bem reúnirá curitibanos em prol do Hospital Pequeno Príncipe Foto: Divulgação / Marieli Prestes

Menu exclusivo

A noite promete ser um momento de celebração, onde gastronomia de alto padrão, propósito e solidariedade se encontram. Na parte da refeição, a OX Room Steakhouse preparou dois menus exclusivos para o evento. Nesta quarta-feira (18), a tribuna foi convidada para experimentar o menu e participar do lançamento da campanha.

A entrada foi um rost beef de mignon defumado, sobre pão brioche, geléia de cebola caramelizada e mostarda dijon. O prato principal do chamado Menu 2 foi um contra-filé NY no ponto perfeito, com batatas gratinadas e molho de iogurte com queijo azul, enquanto a sobremesa fechou o menu com um bolo redvelvet com chocolate branco e coulis de frutas vermelhas.

O Menu 1, servido a outra metade dos convidados, teve queijo brie na massa folhada com creme de parmesão trufado com molho de bergamota e castanhas de entrada, seguido por um salmão com crosta de ervas cítricas e risoto de pistache como prato principal e um mousse de chocolate com toffle de caramelo e café de sobremesa.

Aberta há cinco anos em Curitiba, a OX Room Steakhouse oferece uma experiência gastronômica inspirada nas grandes steakhouses americanas. Com um ambiente sofisticado e descontraído, a casa se destaca pelo preparo impecável de carnes e uma premiada carta de vinhos.

Contra-filé com batatas gratinadas é o prato principal de um dos menus exclusivos. Foto: Eduardo Klisiewicz

Informações e convites

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (41) 99779-3354 ou (13) 99104-1902, e acompanhe todas as novidades no lnstagram da unidade @oxroom_steakhouse e também pelo @hospitalpequenopríncipe.

