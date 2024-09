Caetano e Bethânia em Curitiba: saiba todos os detalhes do show

Um reencontro esperado há quase 50 anos! Caetano & Bethânia reúne os maiores clássicos dos irmãos na maior e mais importante turnê nacional de 2024. No setlist, 40 músicas de suas trajetórias como “Alegria, Alegria”, “Reconvexo”, “Oração ao Tempo”, “Sozinho”, “Explode Coração”, entre outros, embalaram as apresentações.

Ao todo, serão 16 shows em 10 cidades. Em Curitiba, os irmãos se apresentam no próximo sábado (21), na Pedreira Paulo Leminski.

“Subir no palco é sempre uma expectativa favorável para mim. Eu gosto das pessoas presentes, ouvindo, entendendo, escolhendo o que preferem, me demonstrando. Eu acho Caetano fora do comum. Eu acho ele extraordinário. Então, me preparo muito para cantar com ele. É sempre com muita emoção.”, afirma Maria Bethânia sobre esse momento de preparação para a estreia.

“Bethânia e eu tivemos muita vivência musical, de ouvir coisas desde que ela era muito pequena, mas tem o dia que ela nasceu, que eu lembrei a canção de Capiba, chamada ‘Maria Bethânia’, para escolher o nome dela. É um show que tem muito do nosso histórico.”, explica Caetano Veloso.

Serviço

CAETANO&BETHÂNIA

CURITIBA

Data: 21 de setembro (sábado)

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$ 180,00 (ver tabela completa)

Classificação: 16 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito à alteração por Decisão Judicial.

PREÇOS

PISTA: R$ 180,00 meia entrada e R$ 360,00 inteira

PISTA PREMIUM OUROCARD: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO

Estádio Couto Pereira

R. Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, Curitiba – PR | Bilheteria 2 do Estádio – Ao lado da entrada da administração

Horário de Funcionamento:

Terça a Sábado das 10h às 17h.

Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados e dia de jogos ou outros eventos.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA O único canal de vendas oficial é o https://www.ticketmaster.com.br/

Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.

Parcelamento:

Clientes Banco do Brasil com Ourocard – Em até 5 vezes sem juros.

Demais clientes- Em até 3 vezes sem juros.

Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada

MEIA-ENTRADA

Todas as informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada

