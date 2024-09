Gian e Giovani fazem show no Fazenda Churrascada de Curitiba

No próximo dia 25 de outubro a dupla sertaneja Gian e Giovani, uma das principais vozes da música brasileira na década de 1990, volta a se apresentar em Curitiba. Dessa vez para uma apresentação diferente, no palco do Fazenda Churrascada, restaurante especializado em churrasco localizado no bairro Rebouças.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (19), a partir das 11h. Serão comercializadas mesas, com valor e quantidade máxima de pessoas pré-definidos. Os lugares são limitados. Mais informações sobre onde adquirir serão divulgadas no Instagram do estabelecimento.

“Alô Curitiba, dia 25 de outubro estaremos juntinhos de vocês no Fazenda Churrascada, cantando para vocês assim ó: ‘O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento'”, disse Giovani em vídeo promocional.

No local já se apresentaram as duplas César Menotti e Fabiano e Henrique e Diego. O Fazenda Churrascada fica na Rua Brigadeiro Franco, 3991. Informações pelo telefone (41) 9849-2307. Confira aqui o cardápio da casa!

