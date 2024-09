Eric Clapton em Curitiba: ainda há ingressos para show na Ligga Arena

Eric Clapton está comemorando 60 anos de carreira e já tem datas para chegar ao Brasil! Na próxima terça-feira (24), o cantor se apresenta em Curitiba, na Ligga Arena (Arena da Baixada). Na capital paranaense, o show é apresentado pelo Santander e tem produção da MOVE Concerts e RW7 Production & Entertainment.

Além de Curitiba, o cantor passa pelo Rio de Janeiro, dia 26 de setembro, na Jeunesse Arena e em São Paulo, no dia 29 de setembro, no Allianz Parque. As apresentações também contarão com o show de abertura do cantor e guitarrista vencedor do Grammy Gary Clark Jr.

Estas serão as primeiras apresentações de Eric no país em mais de uma década: a última passagem do artista por aqui aconteceu em 2011, quando ele fez dois shows no Rio de Janeiro, uma apresentação em São Paulo e outra em Porto Alegre. Anteriormente, o artista já havia estado no Brasil em 1990 e em 2001.

Em outubro de 1963, Eric Clapton conseguiu seu primeiro emprego em tempo integral quando se juntou ao The Yardbirds. Nos anos que se seguiram, ele continuou a inovar, enquanto explorava o blues, o rock, o pop, o jazz o country, a música orquestral, standards, o R&B, o trip-hop – e até o techno – como artista solo e em bandas inovadoras como Bluesbreakers de John Mayall, Cream, Blind Faith, Delaney & Bonnie & Friends, Derek & The Dominos, Legends e TDF.

A carreira de décadas inclui, além de dezenas de álbuns, prêmios e estádios com ingressos esgotados, a aclamação inabalável da crítica por sua exibição consistente de trabalhos lendários com a guitarra. Eric Clapton foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame como membro dos Yardbirds em 1992, como membro do Cream em 1993 e como artista solo em 2000.

Eric Clapton

Nascido em Surrey, na Inglaterra, em março de 1945, Eric Clapton é considerado um dos guitarristas mais influentes e bem-sucedidos da história do rock, e seu nome aparece constantemente na lista dos melhores de todos os tempos – ele ocupa o segundo lugar nos “100 maiores guitarristas de todos os tempos” da Rolling Stone, o quarto lugar no “Top 50 guitarristas de todos os tempos” da Gibson e é o número cinco na lista da revista Time dos “10 melhores guitarristas elétricos” da história.

Clapton nasceu de uma mãe adolescente e de um soldado canadense, que serviu na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e voltou para sua esposa antes do garoto nascer. Clapton foi criado em grande parte pelos avós. Ele começou a tocar violão na adolescência e estudou por um tempo no Kingston College of Art. Depois de tocar guitarra solo com duas bandas menores, em 1963 ele se juntou ao Yardbirds, um grupo de rhythm & blues no qual sua técnica de tocar e comandar influenciada pelo blues começou a atrair a atenção. Clapton deixou os Yardbirds em 1965, quando eles buscavam o sucesso comercial com um estilo pop. Naquele mesmo ano, ele se juntou ao Bluesbreakers de John Mayall, e seu jeito de tocar guitarra logo se tornou a principal atração do grupo, atraindo seguidores fanáticos na cena noturna de Londres.

Em 1966, Clapton deixou o Bluesbreakers para formar uma nova banda com outros dois virtuosos músicos de rock, o baixista Jack Bruce e o baterista Ginger Baker. Este grupo, Cream, alcançou popularidade internacional com sua fusão sofisticada de rock e blues, que apresentava solos improvisados. O domínio de Clapton na forma e no fraseado do blues, suas corridas rápidas e seu vibrato foram amplamente imitados por outros guitarristas de rock. A alta energia e intensidade emocional de sua execução em músicas como “Crossroads” e “White Room” estabeleceram o padrão para o solo de guitarra rock. O Cream se separou no final de 1968, tendo gravado álbuns como “Disraeli Gears” (1967), “Wheels of Fire” (1968) e “Goodbye” (1969).

Em 1969, Clapton e Baker formaram o grupo Blind Faith com o tecladista e vocalista Steve Winwood e o baixista Rick Grech, mas o grupo se separou após gravar apenas um álbum. Clapton emergiu como um vocalista competente em seu primeiro álbum solo, lançado em 1970. Ele logo reuniu um trio de músicos fortes (o baixista Carl Radle, o baterista Jim Gordon e o tecladista Bobby Whitlock) em uma nova banda chamada Derek and the Dominos, com Clapton como guitarrista, vocalista e compositor. O guitarrista Duane Allman juntou-se ao grupo na realização do clássico álbum duplo “Layla and Other Assorted Love Songs” (1970), considerado a obra-prima de Clapton e um marco entre as gravações de rock. Decepcionado com as vendas fracas de Layla, Clapton entrou em reclusão por dois anos. O retorno com enorme sucesso aconteceu com o álbum “461 Ocean Boulevard” (1974), que incluiu sua nova versão de “I Shot the Sheriff”, de Bob Marley. No álbum, Clapton adotou uma abordagem mais relaxada que enfatizou suas composições e habilidades vocais, em vez de tocar guitarra.

Nos 20 anos seguintes, Clapton produziu uma série de álbuns, incluindo “Slowhand” (1977), “Backless” (1978), “Money and Cigarettes” (1983), “August” (1986), “Unplugged” (1992) – que apresentava o hit “Tears in Heaven, ” escrito após a morte de seu filho – e “From the Cradle” (1994). Na cerimônia do Grammy Awards de 1993, “Tears in Heaven” ganhou o prêmio de música e disco do ano, e “Unplugged” foi eleito o álbum do ano. Clapton também explorou suas influências musicais com duas colaborações vencedoras do Grammy: “Riding with the King” (2000) com a lenda do blues B.B. King e “The Road to Escondido” (2006) com o guitarrista J.J. Cale. O sucesso crítico e comercial desses álbuns solidificou sua estatura como um dos maiores músicos de rock do mundo, e lançamentos subsequentes, como “Clapton”(2010), “Old Sock” (2013) e “I Still Do” (2016), capturaram com precisão seu talento. Em 2018, Clapton lançou seu primeiro álbum natalino, “Happy Xmas”.

“Clapton, uma autobiografia”, foi publicada em 2007, e o documentário “Clapton: Life in 12 Bars” apareceu em 2017. Eric Clapton foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame como membro dos Yardbirds em 1992, como membro do Cream em 1993 e como artista solo em 2000.

Serviço

Eric Clapton em Curitiba

Quando: 24 de setembro de 2024 (terça-feira)

Local: Ligga Arena – Arena da Baixada (Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde – Curitiba)

Horários: Abertura da casa às 17h | Início dos shows às 19h20

Ingressos: os ingressos variam de R$ 450,00 a R$ 1.200,00 de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Vendas: Livepass.com.br

Parcelamento em até 6x sem juros para clientes Santander e em 3x sem juros para demais clientes.

Classificação Etária: 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.

Realização: Move Concerts e RW7 Production & Entertainment

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?