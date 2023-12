Caravana de Natal Mili vai percorrer 17 bairros de Curitiba

A magia do Natal ganha ainda mais brilho na capital paranaense com a Caravana Natal Encantado Mili. Nos dias 6 e 7 de dezembro, o Papai Noel e sua fiel ajudante, a mascote Emili, percorrerão 17 bairros levando o espírito natalino para as famílias curitibanas. Essa iniciativa integra oficialmente a programação do Natal de Curitiba, que promove momentos de encanto e celebração em toda a cidade.

Os moradores da região poderão observar os caminhões decorados da Mili entre às 19 e 22 horas. Em ambos os dias o trajeto terá como ponto de partida e de destino a fábrica da Mili, localizada no bairro Tatuquara.

“A caravana é nosso gesto de gratidão à toda a comunidade curitibana que sempre impulsionou nosso progresso. O Natal é um período de encanto e solidariedade, então buscamos espalhar essa atmosfera, levando sorrisos e esperança para todos”, enfatiza Renata Maciel, gerente de Trade e Marketing da Mili.

Programação – Na quarta-feira (6), a caravana percorrerá os bairros Água Verde, Batel, Boqueirão, Capão Raso, Centro, Centro Cívico, Jardim Botânico, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, São Francisco, Sítio Cercado, Tatuquara e Vila Izabel.

No dia seguinte, quinta-feira (7), os caminhões do Natal Encantado Mili iluminarão as ruas dos bairros CIC, Pinheirinho, Tatuquara, Umbará e do bairro Cruzeiro, situado em São José dos Pinhais. Nesse dia, a caravana desembarcará por 30 minutos na Rua da Cidadania do Tatuquara, onde o Papai Noel e a Emili distribuirão doces e alegria para a região.

Para mais informações sobre a caravana e seu itinerário, visite o site oficial do Natal Encantado Mili.

