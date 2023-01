O Bosque Alemão, no bairro Vista Alegre, em Curitiba, passa por obras a partir desta segunda-feira (16), para ficar mais acessível a turistas e moradores da capital. O espaço, que abriga atrações como a Casa Encantada, o Oratório de Bach e a Torre dos Filósofos, terá áreas interditadas durante os trabalhos.

LEIA MAIS – Fazenda Urbana de Curitiba é opção de passeio diferente nas férias; Conheça!

Segundo a prefeitura, inicialmente as equipes devem promover intervenções nas rampas de acesso à Casa Encantada, que terá alteração de funcionamento. O local, onde as bruxas contam suas histórias, também deve ter os banheiros adaptados.

Bosque Alemão passa por obras. Foto: Hully Paiva/SMCS

LEIA TAMBÉM – Opções para as crianças se divertirem nas férias em Curitiba; Guia completo!

A Bosque deve contar ainda com melhorias da acessibilidade e adequação dos sanitários, readequação dos pontos de ônibus e vagas de estacionamento, dos caminhos da história de João e Maria, com a instalação de corrimões, além de nova comunicação visual com placas de sinalização, que vai incluir indicativos em braile.

VIU ESSA? Restaurantes de Curitiba com jardim, varanda e quintal para comer e curtir ao ar livre

“A ideia é terminar as obras o mais rápido possível para que os curitibinhas possam voltar a participar das atividades por lá”, conta o diretor de Parques e Praças, Giovando Romanine. O prazo total previsto para os trabalhos é de cerca de seis meses.

Bruxas vão para o Parque Barigui

Bruxas da Casa Encantada do Bosque Alemão. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Com o início das obras no Bosque Alemão, as atividades das bruxas contadoras de histórias devem ser remanejadas para o Parque Barigui. Mais detalhes sobre o local e datas ainda serão divulgados pela Secretaria de Educação.

Inaugurada em março de 1996, a Casa Entantada é uma biblioteca e espaço para contação de histórias. Permaneceu fechada para o público desde o ano passado, por causa da pandemia. A biblioteca da Casa Encantada é uma das 195 unidades da Rede Municipal de Bibliotecas Escolares, com um acervo de 2,4 mil livros destinados ao público infantil.

Veja que incrível!