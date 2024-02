O sorteio milionário deste sábado (10) da Mega-Sena 2687 está marcado para as 20h, e o prêmio acumulado chega a R$ 44 milhões. Para ganhar esse valor, o apostador precisa acertar as seis dezenas premiadas.

No último concurso, foram sorteados os números 06, 12, 20, 41, 43 e 59, mas nenhum apostador acertou os seis números da sorte.

Para concorrer, é necessário fazer ao menos uma aposta mínima, que custa R$ 5. As chances de vencer com essa aposta são de uma em mais de 50 milhões.

