Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (10)

ADIR GONCALVES, 88 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA LEONIR GONCALVES. Filiação: ALBERTINO GONCALVES e LINDUINA BORSATO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ALTEVIR DE ARAUJO AGUIDA, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIZI PICANCO AGUIDA. Filiação: FRANCISCO AGUIDA e HERMINIA RENARDIN AGUIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 11 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ANDERSON SANTOS DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: VANESSSA LUCIA SANTOS DA SILVA. Filiação: ORLANDO SANTOS DA SILVA e ROSA APARECIDA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

ANTONIA DE MAURO, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: SALVADOR DE MAURO e CATARINA POTINA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO DOS SANTOS ALVES, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALICE MARIANO ALVES. Filiação: JOSE PORFIRIO ALVES e ARMINDA DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

CELIA REGINA DA SILVA PINTO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBARI DA SILVA PINTO. Filiação: LUIZ DANIEL CARON e LEONOR CARON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

CRISLAINNE MATOSO DE BARROS, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: MOACIR MATOSO DE BARROS e ANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA BARROS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

DEAIR TEREZINHA DE RAMOS, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: FREDERICO RODRIGUES DE RAMOS e DAVINA MOREIRA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

EDUARDO SILVEIRA, 45 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: PATRICIA APARECIDA DA CRUZ. Filiação: GELASIO SILVEIRA e SUELI FAGUNDES SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

ENIO RIBEIRO DE CARVALHO, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALSENIO FRANCISCO DE CARVALHO e NAIRA RIBEIRO DE CARVALHO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ERWIN KRUGER, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ERNESTO KRUGER e AMALIA KRUGER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE GUARATUBA, sábado, 10 de fevereiro de 2024.

ESTEFANA GILICZYNSKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: THADEO GILICZYNSKI. Filiação: MIGUEL KCIZIANOSKI e ANNA KCIZIANOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

FRANCISCA LISSA JARCHERSKI, 90 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DIONIZIO YARCHERSKI. Filiação: THOMAZ LISSA e MARIA LISSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

FRITZ SIEMON FILHO, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FRIDA TESCH SIEMON. Filiação: FRITZ SIEMON e MARIA NATA ELSSASER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

GRAIR DE OLIVEIRA SANCHOTENE, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CLEO SANCHOTENE. Filiação: JUVENAL ATAIDE DE OLIVEIRA e JULIETA PRESTES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

HELIA MARLENE DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: BERTOLDO DA SILVA. Filiação: ELISEU MATOS DA SILVA e JULIA DE MORAIS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

HELIO JOAO CARDON, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCIA MACIEL CARDON. Filiação: MARIO CARDON e JULIA MARCHIORO CARDON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

HEROS SANTCHUK KONISHI, 50 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Filiação: AKIHIRO KONISHI e ANITA SANTCHUK KONISHI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

IRACEMA PRESTES DA TRINDADE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DA TRINDADE. Filiação: SEBASTIAO PRESTES e ROSARIA SEBASTIANA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JOAO BATISTA FEDALTO, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA FEDALTO. Filiação: JACOB FEDALTO e CORONA MARQUETTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JOAQUIM ALVES DA SILVA, 78 ano(s). Filiação: JOAO ALVES DA SILVA e EMILIA AUTA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

JOSUE DE OLIVEIRA, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SILMARA STRAUB DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE MANOEL DE OLIVEIRA e ABELITA DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

LEONI BEMBEM GONCALVES, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO BEMBEM e IRACEMA HERALDO BEMBEM. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IRATI PR, sábado, 10 de fevereiro de 2024.

LICERIA FERREIRA DE SOUZA, 51 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: VICENTE PEREIRA DE SOUZA e IZOLINA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

LUIZ ADRIANO DA SILVA, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AGENOR PRUDENTE DA SILVA e EDUILDE TEREZINHA MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

LUIZ AMADOR FERRO, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PAULO FERRO e ALICE FERRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

MARIA DA LUZ CORREA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VELOCINDO CORREA e FRANCISCA ALVES CORREA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

MARIA DO CARMO MENEGUETTI, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ERNESTO MENEGUETTI e CAROLINA BIDOIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

MARIA MARLI SCHOTT, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ERNANDO ARCHANJO SCHOTT. Filiação: LUIZ ASCENDINO THULER e MARIA DA CONCEICAO THULER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARIA REDONDO ROMERO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ROMERO. Filiação: PEDRO REDONDO e JOSEPHA ORTEGA ROMERO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARIA SOFIA CLARO DE LIMA, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: VALMIR CLARO DE LIMA e DAILAINE APARECIDA SLAVIK. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARINA HEIKO HIBARINO, 71 ano(s). Filiação: FUMIO KUBOTA e HIDEKO KUBOTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 21:00h.

MARIZE PAPPI SCORSIN, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEVY PAPPI e FRANCISCA PAPPI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 10 de fevereiro de 2024.

MARLENE BREGESKI KAMINSKI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL KAMINSKI SOBRINHO. Filiação: MIGUEL BREGESKI e ANNA SOKAKEWSKY BREGESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MOACIR DOS SANTOS PEREIRA, 62 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: MARILSA MARTINS ARAUJO PEREIRA. Filiação: MIGUEL RODRIGUES PEREIRA e ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

NILTON GRANDE, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: TERCILIO GRANDE e HELENA NERI GRANDE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 10 de fevereiro de 2024.

NOILES DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: e GERMIRIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

PEDRO ILOIR LUIZ, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ADAIR CACHOROSKI LUIZ. Filiação: JOSE LUIZ e JOVINA CARVALHO LUIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

RAQUEL LUCAS DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOSE SPRADA e ANA KUKLA SPRADA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de fevereiro de 2024.

RAQUEL MIRIAN DE LISBOA, 44 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LUIZ CARLOS DA SILVA LISBOA e NELCI GUILHERME LISBOA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ROMAN WIACEK, 81 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: MARIA DA LUZ CARDOSO. Filiação: STANISLAU WIACEK e GENOWEFA WIACEK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

ROSA VENTURINI TRAVINSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIZEU TRAVINSKI. Filiação: SOLVESTRE VENTURINI e MARIA VENTURINI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024.

THIAGO APARECIDO MARIN, 36 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: e MARIA APARECIDA MARIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

UEIDY CARLOS TEIXEIRA NASSER, 49 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE CARLOS NASSER e MARIA CRISTINA TEIXEIRA NASSER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de fevereiro de 2024.

VERA LUCIA RAMOS, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOAO ANTONIO RAMOS e ERMINIA LUCIA RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 10 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

