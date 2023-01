Nessa época de férias escolares é bastante comum os pais procurarem atividades para fazer com seus filhos. E em meio a uma série de programas tradicionais, porque não conhecer um lugar diferente do habitual. Uma boa opção para quem quer variar a programação é visitar a Fazenda Urbana de Curitiba. Agora em janeiro o local está com as portas abertas para quem deseja fazer um passeio diferente e conhecer os canteiros que fazem com que o espaço da prefeitura seja um verdadeiro pedacinho do campo dentro da cidade.

Até o dia 3 de fevereiro, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, quem desejar visitar o espaço basta ir até o local na Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 1880, ao lado do Mercado Regional no Cajuru. Neste período não haverá necessidade de agendamentos para conhecer a fazenda e realizar as atividades.

Foto: Divulgação/Hully Paiva/SMCS

O espaço, que é voltado à educação para a prática agrícola sustentável nas cidades, transmitindo inovação, conhecimentos tradicionais, agrícolas, gastronômicos e de sustentabilidade urbana, se torna nessa época um espaço de lazer.

E a partir da próxima segunda-feira (16), o local também estará aberto para as famílias que desejarem fazer um piquenique na área. Basta levar a toalha e arranjar um cantinho em meio aos jardins de mel, estufas e canteiros da Fazenda.

Foto: Divulgação/Hully Paiva/SMCS

Oficinas

A Fazenda Urbana também terá oficinas com dicas de compostagem, oficinas de hortas em pequenos espaços, hortas em canteiros para crianças, hortas capilares para cultivar temperos e chás, oficina de educação alimentar e nutricional (aproveitamento integral de alimentos) e oficina de iscas para abelhas.

Outras atividades que também ocorrem no espaço, mas que já estão com vagas esgotadas, são a capacitação para operador de drone e o curso de Meliponicultura para conhecimentos sobre as abelhas nativas sem ferrão. Em breve será divulgado abertura de novas vagas para os cursos.

Serviço

Programação de férias da Fazenda Urbana:

· Dicas de compostagem – 17/01 – das 14h às 15h30

· Oficina de hortas em pequenos espaços: 19/01 – das 14h às 15h30;

· Oficina kids de hortas em canteiros: 24/01 – das 14h às 15h30;

· Hortas capilares: cultivando temperos e chás medicinais: 26/01 – das 14h às 15h30;

· Oficina de Educação Alimentar e Nutricional (aproveitamento integral de alimentos) com preparo de sucos na unidade móvel: 31/01 – das 14h às 15h30.

· Oficina de iscas para abelhas: 02/02 – das 14h às 15h30;

· Piquenique com Família Folhas: 11/2 (horário a confirmar)

Foto: Divulgação/Hully Paiva/SMCS

