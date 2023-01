Janeiro é o mês da diversão para a criançada. Férias e curtição para os pequenos, mas para os pais é o momento de tensão. Sem as aulas, e com toda a energia possível para gastar, é preciso ser muito criativo para lidar com a garotada.

Além de usar a imaginação, os pais precisam contar o ímpeto da turma, pois o bolso está curto. Janeiro é o mês de gastos, inclusive com o material escolar que vai ser utilizado na sequencia pelas crianças.

Pensando em auxiliar os pais, a Tribuna do Paraná preparou um guia com opções de todos os bolsos, priorizando sempre o barato. Bora curtir?

Movimento Curitiba Viva Bem nos Parques

A ação promovida pela prefeitura de Curitiba inicia neste domingo (15), em vários parques: Parque Atuba, Parque Barigui, Parque Lago Azul, Parque Náutico, Passeio Público, Parque Yberê e na Praça Afonso Botelho

Nos locais vai ter cama elástica, circuito de bicicleta, jogos gigantes, pintura no papel kraft, lego, tênis de mesa, arena esportiva, espaço kids. As atividades acontecerão todos os domingos até o dia 12 de fevereiro, das 14h às 18h. É de graça! “Essas atividades são algumas alternativas que a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) oferece para que as famílias possam se divertir” disse o secretário da pasta, Carlos Pijak Junior.

Parque Novo em Curitiba

Vista da área do parque Pinhal do Santana, em Curitiba. Foto: Daniel Castellano/SMCS

O Parque Pinhal de Santana, no bairro Campo de Santana, é o mais novo parque de Curitiba. Com uma área de mata nativa de 350 mil metros quadrados, o local conta com parquinho inclusivo com piso emborrachado, pista de caminhada, esculturas de pinha e pinhões gigantes, quadra poliesportiva e muita área verde para descanso, contemplação e lazer.

O Pinhal de Santana abre ao público de terça a domingo, das 8h às 19h. Fica na Estrada Delegado Bruno de Almeida, 5.465

Os Dinossauros voltaram!

Parque dos Dinossauros em Quatro Barras é uma boa opção para entreter os pequenos num mundo dos gigantes dinossauros. Foto: Reprodução.

Depois de Pinhais, esse começo de ano o Parque dos Dinossauros está em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. O local é aberto para toda família e além dos dinossauros, é possível conhecer os materiais utilizados na produção das obras do escultor Jonas Corrêa.

Ao todo, estão expostas de 50 a 60 obras entre dinossauros e outros tipos de esculturas em uma área que mede 1.600 metros. Os animais pré-históricos ficam no quintal da casa do artista e os visitantes podem ver a reprodução em tamanho real do tiranossauro, velociraptor e o pterodáctilo, seus filhotes, ovos e grandes fósseis, além dos materiais necessários para a criação das obras, como a argila, por exemplo.

A visitação é feita a pé e em dias de chuva também é possível realizá-lo. Capa e guarda-chuva estão à venda no local, além de brinquedos de dinossauros, doces, sucos, sorvetes e salgados.

A entrada custa R$20 no período das férias e crianças de até 2 anos e pessoas com deficiência não pagam entrada. O horário de visitação acontece de domingos e de terça a sexta-feira, das 13h às 18h; e aos domingos, das 9h às 18h. Mais informações no telefone 99511-9006. O Parque dos Dinossauros fica na Rua Valentin Andreatta, 790. Borda do Campo, Quatro Barras.

Aprendendo na cozinha

O projeto Mini Chef Aprendiz chegou em Curitiba e já é puro sucesso. Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos participam das aulas que são 100% práticas, e auxilia os pequenos a trabalhar com a ansiedade ao cozinhar.

“A metodologia ajuda na ansiedade, obesidade, depressão, trabalho em equipe, além que eles trabalham a paciência e utilizam o ensinamento de uma chefe de cozinha”, disse Karla Tamires, uma das responsáveis pelo curso.

Ainda para esse mês, a criançada vai aprender cozinhando a fazer yakisoba, nachos, moqueca, espetinho, salgadinhos e hambúrguer. O valor por aula é de R$ 149, mas existe o combo com até quinze aulas. Informações pelo telefone (41) 98727-0390 / 99991-0038. O local das aulas é na Avenida Iguaçu, 4123, no Rebouças. Mais informações no Instagram do Projeto Mini Chef Aprendiz.

Ainda no setor gastronômico, vale a visita na Fazenda Urbana de Curitiba. Em janeiro o local vai estar com as portas abertas para levar a criançada.

A Fazenda Urbana é voltada à educação agrícola sustentável nas cidades e funciona como um centro de conexão entre o rural e o urbano. “Nessa época do ano nossos portões estarão abertos para passeios livres, para que todos possam desfrutar de nossas áreas verdes e até fazer um piquenique, assim como oficinas e cursos para adultos e crianças para que aprendam as várias funções deste jardim agronômico em meio à cidade”, salientou Marcos Rosa.

Para o dia 24 de janeiro, vai ocorrer uma oficina kids de hortas em canteiros. O espaço está localizado na Avenida Prefeito Mauricio Fruet, 1880, ao lado do Mercado Regional no Cajuru. Até o dia 3 de fevereiro, de 2ª a 6ª feira das 9h às 11h30 às 13h30 às 16h30, sem a necessidade de agendamentos.

Museu Paranaense

Janeiro é mês de curtir e também aprender a valorizar o local em que se vive. Uma boa dica são as atividades gratuitas no Museu Paranaense (MUPA). A programação de férias inclui oficinas, ações educativas, observação de abelhas e contação de histórias. As ações acontecem do dia 12 ao dia 22 deste mês.

Todas as atividades propõem o estímulo à observação, criação e investigação com uma abordagem pedagógica que se relaciona com a programação em cartaz no Museu. As ações vão ocorrer nos períodos da manhã e tarde. São destinadas para crianças e adolescentes de 3 a 14 anos, e todas contam com intérprete de Libras. Haverá também uma mesa-redonda voltada ao público adulto.

O Museu Paranaense está localizado na Rua Kellers, 289, no bairro São Francisco. O telefone é o (41) 3304-3300.

Teatro e Cinema ao Ar Livre

A obra infantil escrita por Chico Buarque, “Chapeuzinho Amarelo” virou peça de teatro. O espetáculo volta em cartaz no Teatro da Livraria da Vila, no shopping Pátio Batel entre os dias 14 de janeiro e 26 de fevereiro.

As sessões acontecem sempre aos sábados e domingo, às 16h. Os ingressos devem ser adquiridos 1 hora antes das apresentações, na própria Livraria da Vila, que fica localizada no Shopping Pátio Batel. Os valores das entradas são R$ 40 (inteira) e R$20 (meia).

Para quem está no litoral, tem cinema de graça e ao ar livre. As sessões acontecem em dois horários, às 19 horas, com o filme “O Poderoso Chefinho 2, e às 21 horas, com a animação “Os Croods 2 – Uma Nova Era”. Por estarem programadas em locais abertos, as exibições podem ser canceladas caso chova. No dia 13 de janeiro, vai ser na Rua Projetada, 24, em frente à Arena Vicente Gurski, em Matinhos; no dia 14 de janeiro, no estacionamento do Terminal Rodoviário, na Rua Campos do Jordão, 44, Bairro Sertãozinho, e 15 de janeiro, na Pracinha de Gaivotas, na Rua Padre Osvaldo Gomes, 158-204, no Balneário Gaivotas.

Cachoeira em Curitiba?

Parque Vista Alegre é uma opção para fazer um piquenique com a criançada. Foto: Arquivo/Hugo Harada.

Ela fica no Parque Vista Alegre, lugar agradável para uma caminhada e com um parquinho de madeira para as crianças. A dica é levar algum lanche para fazer piquenique, mas não esqueça do repelente. O parque fica na Rua Coronel João Maria Sobrinho, 88, no bairro Vista Alegre. Este é um parque que fica fora da rota do turismo tradicional de Curitiba. Veja mais duas opções!

Shoppings

Parque Temático Liga da Justiça é de graça no shopping Batel, em Curitiba. Foto: Reprodução.

Um parque temático com a Liga da Justiça foi montado no Pátio Batel com várias atrações. São aventuras em Gotham City, unindo criatividade com tecnologia usando tablets para participar de uma grande missão. Além disso, tem a Escalada ao Monte Olimpo e Arena da Mulher Maravilha.

Indicada para crianças de 4 a 12 anos de idade, o espaço conta também com uma área especial para bebês e crianças menores. O horário de funcionamento é das 12h às 20h, no átrio do Piso L1. Tudo de graça!

Summer Park

No Shopping Estação tem o Summer Park. São nove atividades, tendo tirolesa de oito metros de altura, quatro escorregadores grandes, paredão de escalada, piscina de bolinhas gigante, camas elásticas, gangorras, blocos de formas geométricas, casinha e mesinha de atividades como desenhos e pinturas. Os ingressos custam R$ 40,00 por 30 minutos e R$ 10,00 a cada 15 minutos adicionais. A atração fica no local até o dia 26 de fevereiro, e o funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 20h.

Veja que incrível!