A temporada de verão no Litoral paranaense tem na sua programação duas atrações que resgatam a milenar arte circense. Além do Circo na Praia, que já aconteceu em verões anteriores, uma novidade do Verão Maior Paraná é a inclusão do Circo na Praça na programação cultural. Até o dia 31 de janeiro, a população paranaense e os turistas podem acompanhar as programações de ambos os projetos com atrações diárias e performances no trapézio, malabares, dança ou oficinas recreativas.

LEIA MAIS – Giba, Emanuel e ex-atletas de futebol se reúnem em jogos festivos em Caiobá

O Circo na Praia se instalou no Litoral e durante todo o verão conduzirá atividades artísticas e culturais destinadas a toda família. Astro Circus é a Trupe de Circo e Teatro que se consolidou por meio do projeto Caravana Cultural e realiza as apresentações no Circo da Praia com números circenses tradicionais. As apresentações acontecem nos postos fixos em Matinhos, Praia de Leste, Caiobá, Ipanema e Shangrilá. Os veranistas podem se inscrever para participar do espetáculo junto com os artistas aos domingos.

LEIA AINDA – Opções para as crianças se divertirem nas férias em Curitiba; Guia completo!

Esses postos fixos estão estruturados com palcos para as aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa e quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

Circo na Praça. Foto: Leonardo Sguarezi/Secom

Já o Circo na Praça, do Projeto Tenda Circo, tem na programação diversas apresentações e conta com shows de mágica, malabares, equilibrismo, apresentação com tecido, além de uma oficina gratuita para as crianças. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria da Cultura e a Secretaria de Esporte e conta com as apresentações da companhia circense Trip Circo em praças das cidades litorâneas.

VIU ESSA? Conheça Amanda, moradora de Campo Largo que está no BBB 23

O projeto é viabilizado pelo Programa de Incentivo Paraná Cultural com apoio da Copel e segue as diretrizes do Plano Estadual de Cultura, que tem como objetivos a descentralização e a democratização da cultura.

LEIA AINDA – Oficina de Música de Curitiba terá apresentações com grandes da MPB

“A ideia do circo na verdade é levar a cultura do circo de novo para a praça, tirar um pouco do teatro e levar para um público mais amplo, tanto para os moradores dos balneários que a gente está visitando, quanto para os veranistas. A nossa ideia é passar cada dia em um balneário, nossa estrutura é totalmente desmontável. É uma maratona. E o bom é que a plateia fica do lado, em cima, embaixo, em todos os lugares, a interação do público é muito grande”, destaca Vinicius Braguetto, produtor do Circo na Praça.

Programação

Circo na Praia

Caiobá

Datas: 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de janeiro

Horário: 18h45

Matinhos – pocket show

Datas: 13, 20 e 27 de janeiro

Horário: 18h

Praia de Leste

Datas: 13, 14 e 15 de janeiro

Horários: 18h

Shangrilá

Datas: 20, 21 e 22 de janeiro

Horários: 17h

Ipanema

Datas: 27, 28 e 29 de janeiro

Horários: 18h

Circo na Praça

Praia de Leste

Data: 12 de janeiro

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Praça da Praia de Leste

Pontal

Data: 13 de janeiro

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Praça da Câmara dos Vereadores

Guaratuba

Data: 14 de janeiro

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Centro de Eventos

Coroados

Data: 15 de janeiro

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Quadra de Eventos

Gaivotas

Data: 27 de janeiro

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Praça do Balneário

Caiobá

Data: 28/01

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Parquinho da Pracinha

Matinhos

Data: 29 de janeiro

Horário da Oficina: 18h30

Horário da Apresentação: 19h

Local: Praça de Matinhos

Veja que incrível!