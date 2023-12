Bar alemão típico comemora um ano com música, gastronomia e diversão

No melhor espírito alemão, o Essen Biergarten comemora seu primeiro ano com uma grande festa de aniversário, com entrada gratuita. Será neste sábado (9), com música ao vivo, jogos germânicos e o tradicional parabéns com direito a bolo.

O evento vai celebrar o sucesso do bar e restaurante, que caiu no gosto dos curitibanos e dos turistas como um autêntico biergarten germânico. “Trouxemos para o Essen tudo o que conhecemos de melhor nos biergarten da Alemanha. Aqui temos boa gastronomia, bebida de qualidade, decoração caprichada, áreas verdes, espaço kids amplo e seguro. Oferecemos uma verdadeira experiência alemã, que o público recebeu de braços abertos”, diz Márcio Brasil, proprietário do Essen e da Rede Zapata BR.

A festa de 1 ano do Essen começa às 11h30. Os clientes terão à disposição todo o cardápio da casa, com gastronomia alemã e muita cerveja gelada. Para quem quiser entrar no espírito da festa, haverá jogos como Chope em Metro e Segura Caneco, com participação livre aos interessados e, claro, muita torcida!

Haverá apresentação da banda Vox Tureck animando o público com músicas típicas, com duas entradas, das 17h até as 18h e das 19h às 20h. E, às 17h, será a hora do parabéns, com um autêntico bolo alemão, distribuído gratuitamente aos presentes.

Para as crianças, haverá pipoca e algodão doce gratuitos o dia todo. O Espaço Kids Essen estará funcionando com monitoras e brincadeiras, ao valor de R$ 25 por pessoa. Reinaugurado recentemente, a área infantil Essen segue as cores da bandeira da Alemanha, combinando com a decoração do restaurante.

Entre as opções de brinquedos, estão cavalinho de molas, piscina de bolinhas, escorregador, área de videogame, balanço de disco e espaço para oficinas, além de outras atrações.

Gastronomia

Repleto de delícias da gastronomia alemã, o cardápio do Essen Biergarten é bem variado. Entre os destaques está o Hackepeter, feito com carne bovina crua e preparado na mesa com diversos temperos (cebola, pimenta do reino, salsinha, cheiro verde, sal, alcaparras, pepino, páprica doce, azeite de oliva, molho inglês e conhaque). É servido com fatias de broa e sempre rende ótimas imagens no Instagram.

O tradicional Eisbein, ou joelho de porco, está no cardápio de pratos principais em duas opções: assado à pururuca ou defumado. O prato pode vir bem guarnecido com kassler (bisteca suína defumada), salsichas alemãs, purê de maçã e repolho roxo com uvas passas, ou então com menos acompanhamentos, ao gosto do cliente. Há ainda diversas porções e pratos para compartilhar.

Chopes e cervejas

Numa verdadeira casa alemã não poderia faltar os melhores chopes e cervejas. O Essen tem diversas opções e inclusive uma moderna máquina para autosserviço, que agiliza ainda mais o atendimento. A bebida é servida em canecas de 500 ml ou um litro, como manda a tradição. Além das melhores marcas nacionais, a casa oferece uma seleção de cervejas alemãs importadas, entre elas Paulaner, Erdinger e Franziskaner.

O Essen Biergarten fica na Rua José Sabóia Cortês, 358 – Centro Cívico, em Curitiba. Funciona de terça a sexta-feira, das 17h à meia-noite, e aos sábados, das 11h30 à meia-noite e domingos, das 11h30 às 18 horas.

