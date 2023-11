A banda curitibana No Milk Today, um dos nomes mais importantes do Punk Rock brasileiro, completa 30 anos de trajetória em 2023. Para celebrar a data, o grupo promoverá a 3ª edição do evento No Milk Fest, realizado no Armazém Garagem, em Curitiba, nesta quarta-feira (15).

A abertura do evento ficará a cargo da banda curitibana Magaivers, que está completando 22 anos e tem uma longa relação de parceria com o No Milk Today. Já o encerramento do festival será comandado pelo grupo paulista Inocentes, uma das bandas mais tradicionais e representativas do Punk Rock nacional.

A banda revela que essa será a última oportunidade de assistir ao show do No Milk Today ao vivo, pois os integrantes Rodrigo ‘Minduim’ (guitarra e vocal), Neto (guitarra), Mauricião Singer (baixo e vocal), e Maurício ‘Cabelo’ (bateria) ficarão um tempo fora dos palcos para compor e lançar um novo álbum de canções inéditas. “Depois de uma jornada incrível, repleta de acordes distorcidos e letras provocadoras e cruas, chegou a hora de dar uma parada”, diz Neto.

Os ingressos já estão à venda e os valores variam entre R$ 60 e R$ 120. Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou pelo WhatsApp do Armazém Garagem (41) 9 9133-4414 (sem a taxa administrativa).

Ingressos para No Milk Fest

Ingresso solidário: R$ 60 + 1 kg de alimento

Meia-entrada: R$ 60

Inteira: R$ 120

Menores até 14 anos de idade não pagam e devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. A meia-entrada é válida para estudantes, jovens de baixa renda, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de câncer e pessoas com deficiência. É obrigatória a apresentação de documento que comprove a condição do beneficiário.

O Armazém Garagem abre às 15 horas e os shows começam às 16h30. O estabelecimento fica na BR-277, 2.630, no Santo Inácio, próximo ao Parque Barigui.

A discotecagem da festa, antes e nos intervalos dos shows, será comandada pelo DJ Mauricião.

Banda No Milk Today

Formado em 1993 por Rodrigo “Minduim” (guitarra e vocal), Neto (guitarra), Mauricio Singer (baixo e vocal), e Maurício “Cabelo” (bateria), o No Milk Today se consolidou como uma das forças do punk curitibano.

Entre EPs, fitas-demo, álbuns e discos ao vivo, a discografia do No Milk conta com cinco trabalhos lançados: “4 Years 4 That?!!!” (1998), “Devolvam Meu Vinil!” (2001), “Tormento” (2007), “Ao Vivo Na Grande Garagem Que Grava” (2007), e “Coturno Bastardo” (2015).

Em 2020, o grupo lançou o livro “As Crianças Não Vão Parar de Cantar – A História do No Milk Today” (Editora Medusa), organizado pela produtora cultural Thereza Oliveira, com design de Anderson Maschio e Beto Janz.

Serviço 3ª No Milk Fest

Quando: 15 de novembro (quarta-feira).

Onde: Armazém Garagem (BR-277, 2.630, Santo Inácio, próximo ao Parque Barigui).

Valores: Ingressos a partir de R$ 60. Os bilhetes podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou por meio do WhatsApp do Armazém Garagem (41) 9 9133-4414.

