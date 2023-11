O ex-baterista dos Ramones, Richie Ramone, está de volta à América do Sul com a turnê de seu novo disco “Live to Tell”. Vindo de cinco datas pelo país, Richie agora se apresenta em Curitiba nesta sexta-feira (17) no CWB Hall, prometendo já entrar no clima de celebração dos 50 anos de Ramones, que será em 2024. A abertura do show será com a banda Rotentix.

Os ingressos para o show de Curitiba estão à venda pela plataforma Bilheto, a partir de R$ 100 a meia-entrada no setor pista.

Richie Ramone integrou o Ramones na década de 80, gravando discos importantes como Too Tough to Die (1984), Animal Boy (1986) e Halfway to Sanity (1987). O baterista tocou no Ramones entre 1983 e 1987, e realizou mais de 500 shows com o grupo.

De Curitiba, ele seguirá para mais dois shows no Brasil, no dia 18 em Porto Alegre, no Opinião Bar e dia 19 em Santo André, no Santo Rock Bar.

Sobre a CWB Hall

A CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, a CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Serviço

Richie Ramone na CWB Hall

17 de novembro de 2023

Ingressos: https://bilheto.com.br/comprar/1570/richie-ramone

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Curitiba – PR

Abertura das Portas: 19h00

Início do Evento: 20h00

Classificação: +16

