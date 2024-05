Baladas de Curitiba se unem em festa #SOSRS para ajudar vítimas de enchentes

Aquele velho ditado nunca fez tanto sentido: “A união faz a força”. Foi assim que as casas curitibanas Paradis Club, James Bar, VU Bar e Dante Club, responsáveis por levar entretenimento de qualidade na cidade, se uniram para promover a festa #SOSRS.

100% da bilheteria e todo o lucro com as vendas de bebidas serão destinados para as ONGs Deise Falci (para a causa animal), Instituto Survivor (para a causa feminina) e ABRAFH (para causa LGBTI+), que estão atuando fortemente em prol das vítimas das enchentes no estado do Rio Grande do Sul.

O #SOSRS ocorre nesta quinta-feira (16), das 20h às 3h, no James Bar (Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 680 – Centro), com valor de ingresso a R$ 15.

No total, serão mais de 15 DJs da cena local, que se apresentam frequentemente nas quatro casas, em sets B2B, com diferentes ritmos e estilos musicais. Além dos DJs, todos os profissionais do staff artístico e de atendimento do evento atuarão sem cachê, para que o lucro seja maior e a doação para o Rio Grande do Sul ainda mais volumosa. O intuito é somar forças para arrecadar o maior número de fundos para as instituições.

Os ingressos serão vendidos na hora. Mais informações acompanhe as redes sociais do James Bar (@jamesbarcwb), do Paradis Club (@paradisclub), do VU (@vubarcwb) e do Dante Club (@dante_club).

Serviço

#SOSRS

Festa com lucro destinado para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Data: 16 de maio (quinta-feira)

Horário: Das 20h até 3h.

Local: James Bar

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 680 – Centro

Valor: R$ 15.

Toda a renda será destinada para as ONGs no Rio Grande do Sul, Deise Falci (@deisefalci), Instituto Survivor (@institutosurvivor), e ABRAFH (@abrafh.oficial).

