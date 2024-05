Começa temporada de geadas no Paraná: frio intenso gera alerta

Com a chegada da frente fria, as temperaturas no Paraná caíram nesta terça-feira (14). Municípios como Palmas e Clevelândia registraram temperaturas entre 9ºC e 10ºC. Em Curitiba, a mínima foi de 14ºC. E como fica o tempo nos próximos dias? Apesar de baixa intensidade, a geada não está descartada em algumas cidades paranaenses.

De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Samuel Braun durante toda esta terça-feira é possível contar com a “presença de muita nebulosidade em boa parte do estado, pouco sol e ocorrência de chuviscos, chuva fraca em vários setores. A precipitação deve ser um pouco mais significativa na região central, na região de Curitiba e no Litoral do Paraná. Mas mesmo assim, não há tendência de ocorrência de tempestades”.

LEIA TAMBÉM:

>> Avenida movimentadíssima de Curitiba terá corredor com árvores Pau-Ferro; conheça a espécie

>> Desvio de canal no Litoral do Paraná reduz alagamentos, mas acaba com praia; Mar de esgoto!

Já na quarta-feira (15) o Paraná deve continuar com a presença de muitas nuvens. “Algum chuvisco não está descartado entre a região central e o leste do Paraná, mas no geral é mais presença de nuvens”, afirma o meteorologista.

Entre o oeste, sudoeste e sul do estado a previsão é de céu claro com poucas nuvens. No entanto, nesses locais o frio deve ser mais intenso, com os termômetros abaixo dos 10ºC.

“No sul do estado, na região de Palmas, General Carneiro, inclusive há uma pequena chance para ocorrência de alguma geada de fraca intensidade. Isso em função das mínimas que devem ficar perto da casa dos 5ºC”, explica Braun.

Vai voltar a esquentar no Paraná?

Sim. De acordo com Braun, o calor deve voltar para o estado de forma gradual, a partir de quinta-feira (16). Apesar disso, entre sexta-feira (17) e sábado (18) já existe a previsão de uma nova passagem de frente fria, que deve provocar chuva mais intensa em várias regiões do Paraná.

Alerta Geada começa nesta terça-feira

Para apoiar os produtores rurais na prevenção e redução de perdas agrícolas, o serviço Alerta Geada, mantido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) em conjunto com o Simepar, começou nesta terça-feira (14).

Esse serviço divulga as previsões de geadas com três dias de antecedência. A ocorrência é confirmada até 24 horas antes. Os avisos podem ser consultados pelo site do Simepar.

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!