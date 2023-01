Se você é fã de Backstreet Boys e não garantiu sua entrada, corre que dá tempo de conferir de pertinho: ainda têm ingressos disponíveis para a compra! O show em Curitiba acontece no dia 25 de janeiro, às 20h30, na Pedreira Paulo Leminski.

O quinteto formado por Brian, Kevin, Nick, A.J. e Howie D. lançou em janeiro de 2019 o álbum DNA e iniciou uma turnê mundial que já passou por diversos países da Europa. A DNA World Tour é a décima primeira turnê do grupo vocal americano e fará mais de 150 shows nas Américas, Europa, Ásia e Austrália. No Brasil, além de Curitiba, o espetáculo tem data marcada em São Paulo, em 27 e 28 de janeiro, no Allianz Parque, e em Belo Horizonte, 29 de janeiro, na Esplanada do Mineirão.

Sobre a banda

Backstreet Boys. Foto: Reprodução/Facebook

Backstreet Boys é um grupo estadunidense formado em Orlando, Flórida em 1993. A banda conquistou o público através de seu primeiro álbum, em 1996, e chegou ao estrelato com seu terceiro álbum, Millennium (1999), e seu álbum seguinte, Black & Blue (2000).

Depois de mais de duas décadas, eles seguem com a carreira de sucesso. Seu último álbum, lançado em 2019, DNA, estreou em número um nas paradas de álbuns de diversos países, incluindo a Billboard 200, tornando o Backstreet Boys o primeiro grupo masculino de música pop a liderar a parada estadunidense de álbuns em três décadas diferentes.