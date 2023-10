Atriz curitibana Guta Stresser volta ao Teatro Guaíra com “Os Analfabetos”

A atriz curitibana Guta Stresser volta aos palcos de Curitiba com o drama psicológico “Os Analfabetos”, da Cia À Curitibana e com direção de Adriano Petermann. A peça será apresentada no complexo do Centro Cultural Teatro Guaíra, na Carpintaria do Guairinha. As apresentações serão diárias, entre os dias 3 e 10 de outubro, às 20h. Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 25 a meia-entrada.

O tema da obra é a incomunicabilidade nas relações humanas e a constante necessidade de adequação aos diferentes papéis exercidos ao longo da vida prática e racional, em confronto com os sentimentos reprimidos dia a dia.

“Todos nós somos sentimentalmente analfabetos. Como é que nós vamos compreender uns aos outros se nada sabemos a respeito de nós mesmos?”, questiona a personagem Mariana, vivida por Guta no texto cuja montagem é inspirada em obras do sueco Ingmar Bergman e do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues.

Quase sem cenário

A peça praticamente não tem cenário. O foco é todo no trabalho de ator e no contraste entre luz e sombra. “Em cena estão o desejo de ser amado, de experimentar, de pertencer. O deboche, o jogo de palavras, as amarguras, as lembranças, a carência, os desejos reprimidos, o cansaço e a sociedade opressora são questões que norteiam os conflitos vividos pelas seis personagens”, afirma Petermann.

Serviço

“Os Analfabetos”

Quando: 03 a 11/10, sempre às 20h

Onde: Guairinha – Carpintaria (Entrada pela Amintas de Barros, 70)

Quanto: R$ 50 e R$ 25 (meia-entrada)

Ingressos antecipados na bilheteria do Teatro Guaíra e no link www.deubalada.com

