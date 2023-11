Antonio Fagundes se apresenta em Curitiba com a comédia ‘Baixa Terapia’

No Teatro Guaíra

A debochada comédia, sucesso de público e crítica, Baixa Terapia, chega em Curitiba com sessão única no dia 25 de novembro, às 21 horas, no Teatro Guaíra. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$70.

No elenco estão Antonio Fagundes, Ilana Kaplan, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Fábio Espósito e Guilherme Magon. “Estamos muito felizes em poder levar Baixa terapia para novas cidades. E agora estaremos de volta a Curitiba, cidade que já nos recebeu antes e a peça foi muito bem acolhida. É a resposta imediata de que o público está gostando e a comprovação de que esse espetáculo é um sucesso e merece ser visto por mais milhares de pessoas”, comenta Fagundes.

A comédia de Matias del Federico, com adaptação de Daniel Veronese, tradução de Clarisse Abujamra e direção de Marco Antônio Pâmio, reúne três casais que não se conhecem e que se encontram inesperadamente em um consultório para sua sessão habitual de terapia. Dessa vez, descobrem que a psicóloga não estará presente e, a partir daí, arrancam enormes gargalhadas da plateia com suas queixas, confissões, suspeitas, revelações, verdades e mentiras da maneira mais escrachada para eles e divertidíssima para o público.

Serviço

Baixa Terapia

Quando: 25 de novembro, às 21h

Onde: Teatro Guaíra

R. XV de Novembro, 971 – Centro

Ingressos: a partir de R$70

