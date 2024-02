É muito comum ouvir dizer que o sono depois do almoço é quase incontrolável e que normalmente vem acompanhado de uma queda de energia que atrapalha o desempenho das atividades vespertinas. Segundo pesquisa da americana Paychex sobre o tema, realizada com 1000 profissionais, 8 em cada 10 relataram queda na produtividade à tarde. Ainda, em busca de alívio, 57% disseram recorrer a uma bebida com cafeína. Porém, essa pode não ser a melhor solução.

Conforme o médico Luiz Tintori, especialista em medicina esportiva com ênfase em emagrecimento e reposição hormonal, a fadiga e a sonolência à tarde são decorrentes de um sono noturno ruim, não reparador.

“Quem não pode tirar um cochilo ao meio-dia acaba se rendendo ao café, mas ele traz somente um estado de alerta e não acaba com a sonolência de uma noite mal-dormida”, explica. Ele reforça que o cafezinho pós-almoço pode prejudicar o sono da noite, uma vez que o efeito da cafeína no organismo dura aproximadamente seis horas e, depois desse tempo, vai diminuindo.

Prejuízo do café ao acordar

O médico também esclarece que é um erro beber café logo ao acordar, pois isso aumenta o sono no período da tarde. “Em nosso cérebro, há uma substância chamada adenosina, que causa sonolência. Se o sono não foi de qualidade, ao acordarmos, ela ainda estará ativa e, se ingerirmos café assim que levantarmos da cama, a adenosina será bloqueada e ficará acumulada para agir quando o efeito da cafeína passar, ou seja, trará de volta (e mais intensamente) o sono perto do horário de almoço”, ressalta.

Tomar café às 10h da manhã é o mais recomendado (Imagem: Goffkein.pro | Shutterstock)

Hora certa para beber café

Para quem não consegue ficar sem o café, Luiz Tintori sugere consumi-lo a partir das 10 horas. Dessa forma, o sono deve surgir mais para o fim da tarde, sem atrapalhar a produtividade. “É a matemática do cafezinho. Se a cafeína age por seis horas, basta contar esse tempo a partir do momento que tomou a bebida, pois dali em diante a adenosina se manifestará, causando a sonolência”, explica.

Tomando café sem impactar o sono

Para tomar o café tranquilo, na hora que desejar e sem impactar o sono, é importante uma noite bem dormida. O sono adequado ajuda a regular o metabolismo e a reduzir a sensibilidade à cafeína, o que pode tornar o café menos impactante. Além disso, uma boa noite de sono contribui para a saúde mental e física, melhorando o bem-estar geral.

Para isso, o especialista deixa uma dica: “Ter uma rotina saudável, com alimentação balanceada e prática regular de exercícios físicos, contribui para um sono de qualidade. Dessa forma, terá muito mais disposição para viver seus dias, e não sobreviver”, finaliza.

Por Bruna de Paula

