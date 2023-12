O suspiro é um doce simples e prático. Além disso, ele é perfeito para incrementar sobremesas ou decorar mesas de festas. Para isso, existem diversas opções crocantes e saborosas que podem ser preparadas em casa em minutos. Pensando nisso, separamos 3 receitas irresistíveis dessa guloseima. Confira!

Suspiro simples

Ingredientes

6 claras de ovo

100 g de açúcar de refinado

1/2 colher de chá de essência de baunilha

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras de ovo e o sal e bata em velocidade máxima até ficar firme. Acrescente o açúcar aos poucos, sem parar de bater. Bata por mais 15 minutos. Reduza a velocidade e acrescente a essência de baunilha. Bata por mais 1 minuto. Transfira a massa para um saco de confeiteiro e reserve. Unte uma assadeira com manteiga e modele pequenos suspiros. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 150°C por 30 minutos.

Suspiro de chocolate

Ingredientes

6 claras de ovos

4 colheres de sopa de açúcar refinado

1 xícara de chá de chocolate em pó

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata em velocidade máxima até ficar firme. Reduza a velocidade e, aos poucos, polvilhe com açúcar e chocolate em pó, sem parar de bater. Bata por mais 15 minutos. Depois, transfira a massa para um saco de confeiteiro. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e modele pequenos suspiros. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 150°C por 30 minutos.

Suspiro de morango (Imagem: Arkadiusz Fajer | Shutterstock)

Suspiro de morango

Ingredientes

7 claras de ovo

5 xícaras de chá de açúcar refinado

40 g de gelatina de morango​

100 ml de água

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Transfira a água para um recipiente, coloque a gelatina em pó e mexa até dissolver bem. Reserve. Em uma batedeira, coloque as claras de ovo e bata em velocidade máxima até ficar firme. Reduza a velocidade, acrescente o açúcar, aos poucos, e bata por mais 5 minutos. Sem parar de bater, adicione a gelatina reservada. Bata por mais 3 minutos. Depois, transfira a massa para um saco de confeiteiro e reserve. Unte uma assadeira com manteiga e modele pequenos suspiros. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos.

Você já viu essas??

Você sabia? Música que bombou na Europa foi inspirada em Curitiba! Ouça! Poxa… Curitiba sem presente de Natal? Greca prometeu…Cadê? Turismo ecológico Ilha paradisíaca no Paraná está largada e sem itens Básicos!