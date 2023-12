O liquidificador é um eletrodoméstico bastante versátil na cozinha. Com ele, é possível preparar receitas doces em poucos minutos, o que é ideal para aqueles dias corridos em que você precisa fazer uma sobremesa para os convidados, mas não quer deixar de curtir o momento. Pensando nisso, selecionamos 4 receitas de sobremesas de liquidificador deliciosas para você testar em casa. Confira!

Queijadinha

Ingredientes

3 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de sopa de margarina

1 xícara de chá de farinha de trigo

200 ml de leite de coco

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

200 ml de leite

Margarina para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Unte forminhas para cupcake com margarina e polvilhe com farinha de trigo. Distribua a massa sobre elas e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.

Pudim de leite de coco

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

4 ovos

200 ml de leite de coco

395 g de leite condensado

3/4 de xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até obter uma calda amarela. Desligue o fogo, transfira a calda para uma forma de pudim e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o leite de coco, o leite condensado e o queijo e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura sobre a forma com a calda e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira por 30 minutos antes de desenformar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Brigadeirão (Imagem: GRAZIELE MORELLI | Shutterstock)

Brigadeirão

Ingredientes

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

1 xícara de chá de chocolate em pó

4 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de margarina

3 ovos

1 xícara de chá de chocolate granulado

Margarina para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o chocolate granulado, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma assadeira com furo central com margarina e despeje a mistura sobre ela. Cubra com papel-alumínio e, em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180°C até ficar firme. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e polvilhe com o chocolate granulado. Leve à geladeira para gelar e sirva em seguida.

Sobremesa de melancia

Ingredientes

4 xícaras de chá de suco natural de melancia

24 g de gelatina sem sabor

sem sabor 250 g creme de leite

5 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e dissolva conforme as instruções da embalagem. Acrescente o suco de melancia, o creme de leite e o açúcar e mexa bem. Transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a sobremesa em taças e leve à geladeira de um dia para o outro. Sirva em seguida.

