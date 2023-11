As raças labrador retriever e golden retriever compartilham várias características que frequentemente levam à confusão entre elas. Ambos são cães dóceis, inteligentes e extremamente sociáveis.

A semelhança física também contribui para a confusão. São cachorros de porte médio a grande, com pelagem densa e atraente, embora o comprimento e a textura sejam diferentes entre eles. A expressão facial amigável e olhos atenciosos também se configuram como aspectos que se assemelham bastante.

Por isso, a seguir, confira 10 diferenças entre os labradores e os golden retrievers!

Enquanto os labradores têm uma pelagem curta e densa, os golden retrievers possuem pelos longos e densos, com penugens na cauda e nas pernas. Isso os torna distintos em termos de textura e comprimento do pelo.

Os labradores podem ter pelagem preta, chocolate (marrom) ou amarela, enquanto os golden retrievers têm tonalidades que variam de dourado-claro ao dourado-escuro.

Embora ambos sejam cães de porte médio a grande, os labradores geralmente têm uma estrutura um pouco mais compacta e musculosa, enquanto os golden retrievers são um pouco mais magros e levemente mais altos.

Os labradores tendem a ter cabeças mais largas e focinhos um pouco mais curtos em comparação com os golden retrievers, com focinhos mais longos e cabeças mais angulares.

Os labradores normalmente têm orelhas mais curtas e pendentes, enquanto os golden retrievers, orelhas mais pendentes e um pouco mais longas.

Ambas as raças são conhecidas por serem amigáveis, inteligentes e receptivas. No entanto, os labradores tendem a ser mais extrovertidos e ávidos por agradar, enquanto os golden retrievers são conhecidos pela doçura e calma.

Os labradores são conhecidos por sua energia inesgotável e alta necessidade de exercício. Os golden retrievers, por outro lado, são ativos, mas geralmente têm um nível de energia um pouco mais moderado.

Ambas as raças são altamente inteligentes e fáceis de treinar, mas os labradores podem ter uma inclinação um pouco maior para atividades que envolvam estimulação mental.

As duas raças são naturalmente amigáveis, mas os labradores, muitas vezes, são mais sociáveis e prontos para interagir com estranhos, enquanto os golden retrievers podem ser um pouco mais reservados inicialmente.

Os labradores são mais fáceis de cuidar em termos de manutenção da pelagem, enquanto os golden retrievers necessitam de mais escovação para evitar nós e emaranhados devido ao comprimento e à textura do pelo.

