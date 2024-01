Não há um consenso sobre a origem do fila brasileiro. Alguns afirmam que está ligada à colonização brasileira, na qual era utilizado como cão de trabalho em fazendas, valorizado por sua habilidade em guardar rebanhos, caçar e proteger propriedades. Além disso, acredita-se que ele seja uma mistura de mastiff, buldogue, fila terceirense (de Portugal) e bloodhound.

A seguir, conheça algumas características interessantes dos cachorros da raça fila brasileiro!

O fila é um cão de porte grande e robusto, apresentando uma estrutura física musculosa e imponente. Os machos geralmente têm entre 65 e 75 centímetros de altura, enquanto as fêmeas ficam entre 60 e 70 centímetros, pesando de 50 a 80 kg. Inclusive, a diferença entre machos e fêmeas costuma ser bastante perceptível.

Sua pelagem é curta, macia e densa, com cores variando entre tons sólidos de amarelo, tigrados ou fulvos. Além disso, o focinho costuma ser ligeiramente mais curto que o crânio e alguns filas podem apresentar rugas na face.

O fila brasileiro apresenta um temperamento marcante e fiel à sua linhagem de cão de guarda. É naturalmente protetor, corajoso e extremamente leal à sua família, demonstrando um forte instinto de proteção e uma certa aversão a estranhos. Além disso, costuma se dar bem com crianças.

São cães inteligentes, porém independentes, exigindo um tutor firme e consistente na educação para estabelecer limites claros e uma relação de respeito mútuo. Quando contrariados, podem se mostrar um pouco teimosos.

Em relação à alimentação, é importante fornecer uma dieta balanceada e adequada ao porte e nível de atividade física do fila brasileiro, evitando excessos para prevenir problemas de obesidade.

Quanto à saúde, é uma raça geralmente resistente, contudo suscetível a algumas condições como problemas oculares e cardíacos, além de ter predisposição a problemas de pele devido à sua pelagem curta. Dessa maneira, visitas regulares ao veterinário, cuidados com higiene e exercícios físicos são fundamentais para manter a saúde em dia.

É imprescindível a socialização desde cedo com pessoas, outros animais e diferentes ambientes para evitar comportamentos agressivos ou desconfiados. São animais que se ligam fortemente à sua família e podem ser ótimos companheiros, desde que tenham a educação e o cuidado adequados para atender às suas necessidades físicas e emocionais.

Além disso, o fila brasileiro é um cão que precisa de espaço para se movimentar e exercitar; por isso, uma casa com um grande quintal é ideal para essa raça.

