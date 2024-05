No dia 22 de maio, celebramos Santa Rita de Cássia, uma das figuras mais veneradas da Igreja Católica. Sua vida foi marcada por profundo sofrimento, mas por uma fé inabalável. Ainda jovem, perdeu tragicamente o marido e os filhos. Após esses eventos, ingressou no convento, dedicando-se à oração e ao serviço. A devoção e os milagres fizeram dela uma figura de esperança, sendo conhecida como a “Santa das Causas Impossíveis”.

A seguir, confira 5 orações poderosas para o Dia de Santa Rita de Cássia. Veja abaixo!

1. Oração poderosa à santa Rita de Cássia

Reze durante 15 quintas-feiras seguidas as orações:

a) Oh poderosa Santa Rita, advogada de toda causa urgente, ouve com benevolência as súplicas de um coração angustiado e obtém-me a graça de que necessito.

Reze o Pai-Nosso, a Ave-Maria, a Glória ao Pai.

b) Oh poderosa Santa Rita, advogada dos casos desesperados, certo do poder de sua proteção, recorro a ti. Abençoa a firme esperança de obter pela tua intercessão a graça de que necessito.

Reze o Pai-Nosso, a Ave-Maria, a Glória ao Pai.

c) Oh poderosa Santa Rita, socorro de última hora, a ti recorro com fé e amor, como meu último refúgio nessa ocasião. Intercede por mim, e eu te bendirei por toda a eternidade.

Reze o Pai-Nosso, a Ave-Maria, a Glória ao Pai.

2. Oração diária à Santa Rita

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa dos Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperação, com toda a confiança no vosso poder junto ao Coração Sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração.

Obtende-me a graça que desejo, pois, sendo-me necessária a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia.

Reze o Pai-Nosso, a Ave-Maria, a Glória ao Pai.

3. Oração contra angústia

Sob o peso e nas angústias da dor, recorro a vós a quem todos chamam a Santa dos impossíveis, com toda fé, esperando vosso pronto socorro. Livrai meu pobre coração das angústias que por toda a parte o oprimem; e restitui a calma a este espírito que geme sob o peso das atribulações. Já que são inúteis todos os meios para trazer-me alívio, ponho toda a minha confiança em vós, que foste escolhida por Deus como advogada nos casos desesperados. Óh admirável esposa do Crucificado, intercedei agora e sempre pelas minhas necessidades.

Reze 3 Pai-Nossos, 3 Ave-Marias e 3 Glórias ao Pai.

Santa Rita de Cássia é conhecida como intercessora das causas impossíveis (Imagem: Paula Moraes Designer | Shutterstock)

4. Oração para causas impossíveis

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes o incomparável título de santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto necessito (dizer a graça que deseja).

Não permitais que tenha de me afastar dos vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolve o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança; por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós.

5. Benção das Rosas

Ó Deus, criador e conservador do gênero humano, supremo doador das graças espirituais, que concedeis generoso a salvação: dai a vossa benção a estas rosas, que nós, os devotos de Santa Rita, vos apresentamos, pedindo que abençoeis. Por elas sejam curadas todas as enfermidades das pessoas que a usarem, trouxerem consigo, conservem em casa ou em qualquer lugar, e devotamente as guardarem. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.