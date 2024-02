10 benefícios dos alimentos úmidos para os gatos

Os alimentos úmidos para gatos são opções de alimentação que possuem uma alta umidade em sua composição, geralmente composta por carne, caldo ou gelatina. Eles ajudam a proporcionar uma nutrição equilibrada, manter a saúde dos felinos e tornar a experiência alimentar mais prazerosa e satisfatória; mas as vantagens não param por aí. A seguir, confira 10 benefícios dos alimentos úmidos para gatos!

LEIA TAMBÉM:

>> Vigas colossais: veja como está a obra do novo viaduto do Tarumã

>> Rapaz é preso após destruir sala de UPA na RMC em momento de fúria

Os alimentos úmidos contêm uma quantidade significativa de água, auxiliando na manutenção da hidratação, especialmente em gatos que tendem a beber pouca água.

“Os gatos não têm muito costume de beber água. Na natureza, preferem obtê-la a partir de suas presas. Por isso, dão prioridade para consumir o intestino da caça, formada por 80% de líquido”, explica o veterinário Roberto Tortelly Neto, sócio-proprietário da TOCCA Pet Escola, escola de cursos de qualificação profissional na área pet.

A textura e o aroma intensos dos alimentos úmidos agradam aos paladares exigentes dos gatos, incentivando a ingestão de nutrientes essenciais.

A consistência dos alimentos úmidos muitas vezes requer uma mastigação mais efetiva, promovendo a saúde bucal e ajudando a prevenir problemas como tártaro e gengivite.

Gatos mais seletivos ou idosos, que podem ter apetites diminuídos, preferem alimentos úmidos devido à sua textura mais suculenta.

Gatos idosos ou com problemas dentários podem achar os alimentos úmidos mais fáceis de consumir, já que são mais macios e exigem menos esforço para mastigar.

A quantidade controlada de calorias nos alimentos úmidos facilita o controle do peso, ajudando a prevenir a obesidade, um problema comum em gatos domésticos.

O aumento da ingestão de água por meio dos alimentos úmidos pode contribuir para a saúde do trato urinário, minimizando o risco de problemas como cistite e obstrução uretral.

Oferecer alimentos úmidos em conjunto com ração seca proporciona variedade na dieta, enriquecendo a experiência alimentar e garantindo uma ingestão mais diversificada de nutrientes.

Os alimentos úmidos são frequentemente embalados individualmente, preservando melhor os nutrientes e evitando a oxidação que pode ocorrer em rações secas após a abertura da embalagem.

A alimentação úmida pode ser usada como uma forma de enriquecimento ambiental, estimulando os sentidos e promovendo uma interação mais social durante as refeições.

Mais caro do mundo?

Mais caro do mundo?

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!