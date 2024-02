Um rapaz de 26 anos foi preso no último sábado (24), por quebrar dois monitores de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O motivo da bronca teria sido a demora para ser atendido.

O caso ocorreu no período da tarde, e segundo informações, o rapaz ficou irritado com os médicos que se dividem entre atendimentos emergenciais e intercorrências internas. Ao destruir os equipamentos, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi chamada e o levou para a delegacia. Aos policiais, informou que faz uso de medicamentos controlados.

E aí, prefeitura?

Segundo a prefeitura de Almirante Tamandaré, a UPA está tendo aumento nos atendimentos devido a casos de virose e que os monitores danificados já foram trocados.

“A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, que atende diariamente mais de 400 procedimentos dia e por causa de um aumento significativo de casos de virose, tem acarretado nos últimos dias um tempo maior de espera nos serviços médico-hospitalares desde a triagem.

Quanto ao episódio ocorrido, quando um paciente manifestou um sentimento de revolta e insatisfação, deveu-se ao fato de que, na hora da manifestação do acontecido, os médicos que dividiam-se entre atendimentos emergenciais e intercorrências internas, a pessoa destruiu dois monitores que já foram prontamente substituídos e o funcionamento encontra-se normal”, comunicou a prefeitura por nota.

