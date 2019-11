Nove pessoas morreram nas estradas que cortam o Paraná durante o feriado da Proclamação da República, entre a última quinta-feira (14) e domingo (17), segundo dados divulgados nesta segunda-feira (18) pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Nas estradas federais que cortam o Paraná, foram registradas 6 mortes e 104 feridos em 95 acidentes de trânsito durante o feriado. Em quatro dias de operação, entre quinta-feira (14) e domingo (17), as equipes da PRF flagraram 101 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas no estado.

Já nas rodovias estaduais foram três óbitos, que ocorreram em 57 acidentes, com 48 pessoas feridas. O resultado é inferior ao que foi registrado no mesmo feriado do ano passado – que teve um dia a mais do que este ano, quando foram 87 acidentes, 77 feridos e cinco mortes. A redução de acidentes chegou a 34,4% e o número de mortos caiu 40%.

PRF destaca desrespeito às leis

Entre as principais causas de acidente de trânsito no Paraná, segundo a PRF, estão o excesso de velocidade, desatenção e desrespeito à sinalização. Balanço divulgado pela corporação apontou ainda 368 manobras de ultrapassagens proibidas, 55 crianças sem cadeirinha e 61.725 quilos de excesso de peso em veículos de carga.

A PRF apreendeu ainda 650 quilos de maconha e recuperou sete veículos com alerta de roubo ou furto. No total, 69 pessoas foram presas, por diferentes crimes. E 438 veículos foram recolhidos aos pátios da corporação.

Durante a mesma operação em 2018, houve 15 mortes e 116 feridos nas rodovias federais do Paraná. Na ocasião, como o feriado caiu em uma quinta-feira, houve um dia a mais de operação, o que afeta eventuais comparações dos dados entre os dois períodos.

Estradas estaduais menos violentas