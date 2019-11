Uma tartaruga marinha foi resgatada pela Patrulha Costeira da Polícia Militar (PM) na comunidade de Piaçaguera, em Paranaguá, litoral do Paraná, sexta-feira (14). A lancha utilizada pelos policiais no resgate foi doada pela Justiça à PM após ser usada na maior apreensão de cocaína no estado em 2019, quando duas embarcações foram interceptadas em Guaratuba com 3,5 toneladas da droga em julho.

A tartaruga foi encontrada ferida pelos policiais após pedido de resgate. O animal estava entre a Ilha da Cotinga e o Terminal de Contêineres de Paranaguá.

O réptil foi encaminhado para tratamento no Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (CEM-UFPR), em Pontal do Paraná. Assim que a tartaruga estiver recuperada, ela será solta novamente no mar.parana

Foto: Divulgação/Polícia Militar.