Um grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo (17), no bairro Cajuru, em Curitiba, deixou um homem morto e duas pessoas feridas com gravidade. A batida foi na Avenida Prefeito Maurício Fruet com a Arnaldo Monti Bertolini, quando o motorista se perdeu na via e bateu em um poste.

Na sequência, o carro, modelo Prisma, invadiu o muro de uma residência. O passageiro e uma mulher que estavam no carro ficaram presos nas ferragens e precisaram do apoio do Corpo de Bombeiros para deixar o carro. As duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Cajuru com fraturas no fêmur.

O motorista do veículo, de 55 anos, morreu no local do acidente. Segundo a tenente Thayane, do Corpo de Bombeiros, o atendimento de emergência chegou a ser iniciado, mas o homem não resistiu.

Poste substituído

Ao bater no poste, a região ficou sem energia elétrica. Nesta manhã (18), uma equipe da Copel trocou o poste para religar a luz.