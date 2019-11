A Associação de Portadores de Doenças Reumáticas (ADORE-PR) realiza, no próximo domingo (24), um bazar beneficente com produtos apreendidos pela Receita Federal. São video-games, perfumes, eletrônicos, brinquedos, celulares, roupas e até drones que serão vendidos com o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar nas despesas da instituição. Os interessados deverão retirar uma das 500 senhas que serão distribuídas no local.

O bazar vai acontecer das 9h às 18h, na sede da instituição, que fica na Estrada do Santa Cândida, 545.O limite de compras é de R$ 700 por CPF, ou um único produto, independente do seu valor. Para a compra será preciso apresentar documento oficial com foto e CPF. “Teremos bonecas da Barbie, bonecas Lol, vídeo game Nintendo Switch, Xbox One 4k, tablet, smartphones, drones, cosméticos, relógios, rádios, brinquedos e muitos outros produtos”, disse Christopher Douglas, da Adore.

Os produtos, garantem os organizadores, terão preços muito atraentes. Alguns itens serão vendidos pelo preço de R$ 1.

A Adore

A renda do bazar vai ajudar a Adore, que atende pacientes com diferentes doenças reumáticas (são mais de 200 tipos, desde expondilite anquilosante, esclerodermia, lúpus, artrite, fibromialgia, entre outras). As doenças causam deformidades irreversíveis e podem levar à morte caso os doentes não tenham um bom acompanhamento médico, medicamentos, fisioterapias e cirurgias.