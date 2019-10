O internamento inesperado de uma nutricionista curitibana de 35 anos, num hospital de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, está deixando os seus familiares aflitos. Além dos médicos não conseguirem descobrir exatamente o que causou o envenenamento, a família não consegue saber se foi um problema de saúde que se desencadeou sozinho ou se foi uma intoxicação criminosa. A mulher foi à cidade paulista encontrar um namorado que fez pela internet e com quem ficou trancada num motel oito dias, antes de passar mal.

Como a família da nutricionista ainda não sabe o que aconteceu, pediu para neste momento não expor o nome dela. Mas o irmão conta que a jovem conheceu este rapaz pela internet há dois anos. Trocaram telefones, começaram a conversar pelo WhatsApp e iniciaram um relacionamento. No início deste ano brigaram, ela terminou e ele a ameaçou. Então a nutricionista fez um boletim de ocorrência contra ele em Curitiba.

Semanas depois, eles reataram e o rapaz veio a Curitiba no dia 2 de agosto. Mas ao contrário do que a família esperava, ele não se hospedou na casa da namorada e mal se apresentou. O rapaz tirou a jovem de casa e passou três dias trancado com ela num hotel da capital.

Tudo muito estranho

No início do mês, a jovem bateu o pé que iria a Ribeirão Preto, pois ia noivar. O pai, sentindo que algo não daria certo, tentou ir atrás. Mas a nutricionista saiu de casa num momento de distração de todos e, quando o pai chegou à rodoviária, ela já tinha partido. Isto aconteceu no dia 4 de outubro. Ela não forneceu o endereço, nem sequer o telefone do namorado.

A nutricionista só não deixou a família totalmente sem notícias porque, ao chegar lá, percebeu que havia esquecido seus medicamentos. Ela toma remédios controlados e pediu que a tia os enviasse pelos Correios. Mas ao invés dela fornecer o endereço onde estava hospedada, deu o endereço de um shopping. Dias depois, quando foi a Ribeirão Preto já com a notícia de que nutricionista estava internada, a família constatou que era da administração de um shopping, onde ninguém conhecia o casal. Apesar do casal ligar quase todo dia dizendo que ia buscar a caixa (e os funcionários pensavam que era algum lojista), que estavam apaixonados, noivos, muito felizes e iam casar, não apareceram. Então os funcionários devolveram a caixa aos Correios.

Hospital

Na noite do dia 12, o irmão da nutricionista recebeu um telefonema do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, informando que a jovem estava internada em estado muito grave e a família deveria ir até lá. A família chegou dia 13 à tarde e foi direto ao hospital. A paciente estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI), já com falência no fígado, rins e pulmão. “O médico nos falou que era um quadro típico de envenenamento. Mas eles fizeram todos os testes possíveis, nenhum deu positivo. Eles não conseguem saber pelo quê ela foi envenenada. Ela também chegou cheia de hematomas, como se tivesse apanhado. Mas pelo menos não tem nenhuma fratura”, diz o irmão.

A família estranhou várias atitudes do namorado. Primeiro que ele nunca quis dar seu número de telefone e, depois do internamento da jovem, passou a se comunicar com a família dela através do próprio celular dela. Depois de visitá-la no hospital e de registrar um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de Ribeirão Preto, a família marcou de se encontrar com o rapaz e buscar os pertences dela. Ele devolveu e apenas disse que eles tinham ido a um casamento na manhã de sábado (12), e que no retorno do casamento ela começou a passar mal e desmaiar.

Isso ocorreu na frente do motel onde o rapaz trabalhava, fazendo manutenções gerais. Foi uma funcionária do local que percebeu que a jovem estava passando mal, na frente do estabelecimento, e chamou o Samu. Foi através do relatório do Samu que a família descobriu o motel e foi até lá atrás de informações. Descobriu que o rapaz, além de trabalhar, morava num quartinho nos fundos do estabelecimento. A nutricionista se hospedou em outro quarto, mas os dois estavam sempre trancados juntos. Na noite anterior a ela passar mal, uma funcionária escutou gritos e pedidos de socorro vindos do quarto do casal. A família também descobriu que o namorado contou diversas mentiras sobre o casal, aos donos do motel.

Polícia

Como não há nada que comprove que a jovem sofreu algum ato criminoso, o boletim de ocorrência (B.O.) não cita um crime específico. Trata apenas de um informe de natureza não delituosa. Porém, a delegada Luciana Camargo Renesto, titular da Delegacia da Mulher local, informou que mandaria uma equipe de investigadores ao hospital para “conversar” com a nutricionista, para que ela contasse o que aconteceu e verificar se houve ou não crime. A delegada só não observou no BO que a jovem está em “estado vegetativo” e não fala. Por questionamento da reportagem, também disse que chamaria o namorado da nutricionista para contar o que houve.