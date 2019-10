Dois suspeitos de roubo de carro foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira (17), em Almirante Tamandaré, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ocorrência começou no Xaxim, em Curitiba, onde os dois levaram um Prisma branco à mão armada. Um policial que se dirigia para a Delegacia de Araucária (RMC) percebeu o veículo em alta velocidade e iniciou um acompanhamento tático. Ele acionou outros policiais e a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV).

Segundo os polícias civis de Araucária, o acompanhamento tático foi realizado escondido, depois que o policial desconfiou da velocidade do Prisma e checou a placa no sistema da polícia. Em Tamandaré, os policiais chegaram a uma residência, na qual os dois suspeitos foram presos.

O proprietário da residência utilizada para esconder o automóvel foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Após novas diligências, também prenderam o segundo indivíduo, portando as chaves do veículo. Ele foi autuado pelo crime de roubo. Com o segundo indivíduo, os policiais civis também encontraram maconha embalada para venda, balança de precisão e alguns documentos de veículos.

Os dois for encaminhados para a DFRV, para os procedimentos cabíveis.