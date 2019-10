Um adolescente que estava desaparecido desde o último domingo (13) foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (17), no Caximba, em Curitiba. A informação de que havia um corpo na região foi repassada à Guarda Municipal (GM) de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, pelo Conselho Tutelar do município. O jovem recebia acompanhamento do Conselho. Não há informações sobre o motivo ou causa da morte. A GM não informou se havia marcas de violência no local. A identidade do adolescente também não foi revelada.

Segunda a agente Regina Couto, da GM, o trabalho de investigação deverá ser feito pela Polícia Civil. O adolescente estava em um área de campo aberto. O ponto de referência do achado foi a Rua Francisca Beralde Paolini, nas proximidades de uma ponte na divisa entre Araucária e Curitiba. O jovem era morador de Araucária.

“O local era de difícil acesso. Nós recebemos a informação do Conselho Tutelar sobre o achado e viemos verificar. Dividimos as equipes e o encontramos. Foi feito o isolamento do local, por isso não nos aproximamos para verificar se havia sinais de violência. Isso, agora, cabe à investigação da Polícia Civil”, disse.

Ainda segundo a GM, somente o Conselho Tutelar detém a informação do porquê do jovem receber acompanhamento. “A família também deverá ser avisada da ocorrência em seguida”, informou a Regina Couto. O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).