Uma motorista que fazia teste prático de baliza para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) perdeu o controle do carro e bateu contra o muro do pátio do Detran, no bairro Tarumã, em Curitiba, na manhã de quarta-feira (16). Esta é a terceira colisão contra o muro em exames práticos nos últimos 40 dias.

Apesar da batida, ninguém se feriu. O Detran agora avalia os danos, pois vai precisar refazer a obra no muro, que havia sido reformado no início da semana. A condutora do carro foi reprovada no exame.